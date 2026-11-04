Запорізький козак, який став правителем іншої держави: маловідома історія Івана Підкови

Водночас його походження досі залишається предметом дискусій серед дослідників, адже існує одразу кілька версій щодо його родинного коріння. Про життєвий шлях Івана Підкови, його військові походи та правління в Молдові розповідає Український інститут національної пам'яті.

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Що відомо про походження Івана Підкови

Точне походження Івана Підкови залишається невідомим. За однією з версій, він був братом молдавського господаря Івана III Воде Лютого, який боровся за незалежність Молдовського князівства від Османської імперії та загинув від рук турків у 1574 році. Інші дослідники припускають, що майбутній козацький ватажок походив з угорської родини Баторіїв або мав вірменське коріння.

Вважається, що Підкова народився у 1533 році на Брацлавщині або в Молдові. Точної дати його появи на світ історичні джерела не зберегли. Існують також легенди про його дитинство. За переказами, татари викрали хлопця ще немовлям, однак козаки врятували його та виховали як воїна.

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Іван Підкова / Портрет Наталі Павлусенко

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Своє відоме прізвисько Іван Підкова отримав завдяки неабиякій фізичній силі. За легендами, він був понад два метри заввишки, мав кремезну статуру та міг власними руками розігнути підкову. У писемних джерелах козака також згадували як Івана Серпягу, Карапета Серпегу та Іоана Вірменина.

У 1556 році Іван Підкова з'явився на Запорізькій Січі вже з власним полком. Він прославився морськими походами на Очаків, Кафу (нині Феодосія) та Ґьозлев (нині Євпаторія). У цих містах діяли великі ринки работоргівлі.

Спочатку Підкова брав участь у походах під проводом Самійла Кішки, а згодом сам очолив козацькі флотилії.

Як запорізький козак став господарем Молдови

У 1577 році Іван Підкова відгукнувся на заклик молдаван, які потерпали від османського панування. Разом із козацьким військом під проводом Якова Шаха він виступив проти правителя Петра VI Кульгавого, якого підтримувала Османська імперія.

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Вирішальна битва відбулася на річці Прут. Козаки на чолі з Підковою розгромили молдавське військо Петра Кульгавого та шеститисячний турецький загін. Після перемоги 29 листопада 1577 року вони увійшли до столиці князівства – міста Ясси. Там Івана Підкову проголосили господарем Молдови.

Однак утримати владу надовго козакові не вдалося. Його правління тривало лише два місяці. За цей час Підкова встиг здобути ще кілька перемог над турецькими військами та прихильниками Петра Кульгавого.

Навесні 1578 року проти Молдови виступили значні сили Османської імперії, Кримського ханства та трансильванські війська Христофора Баторія. Протистояти такому наступу Підкова не зміг і був змушений відступити на Поділля.

На Поділлі козацького ватажка заарештував брацлавський воєвода Януш Збаразький. Після цього Підкову відправили до Варшави, де Вальний сейм Речі Посполитої засудив його до страти.

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Івана Підкову засудили до страти / Портрет із польської хроніки XVII століття

Вирок виконали 16 червня 1578 року на одному з головних майданів Львова. За свідченням італійського дипломата Філіпа Талдуччі, Підкова прибув на страту під конвоєм, проте не був зв'язаний. Перед смертю він звернувся до присутніх з останнім словом, а потім сам поклав голову на плаху.

Козак прийняв смерть гідно, по-лицарськи. Після страти запорожці викрали тіло свого ватажка та перевезли його до Канева. Там Івана Підкову поховали на території Канівського монастиря, поруч із могилою Самійла Кішки.