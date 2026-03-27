Не только Мария Заньковецкая: 4 знаменитых на весь мир украинских актрис театра
- Надежда Титаренко, Наталья Ужвий, Екатерина Осмяловская и Анна Борисоглибская являются знаковыми украинскими актрисами театра, которые оставили важный след в истории.
- Театр корифеев, основанный Марком Кропивницким, стал символом национального возрождения, выступая исключительно на украинском языке и укрепляя культурную автономию.
Их имена оставили след в истории украинского театра. Они поражали талантом, перевоплощались в любые роли и делали украинскую сцену настоящим искусством. Читайте самые интересные детали карьеры этих актрис.
Украинский театр всегда сталкивался с трудностями, но это не помешало талантливым актрисам сиять на сцене и оставить след в истории. В Международный день театра, со ссылкой на Elle, вспоминаем знаковых украинских актрис.
Какие актрисы сформировали лицо украинского театра?
- Надежда Титаренко
Надежда Титаренко, ученица режиссера Леси Курбаса, еще в гимназии проявляла театральные и музыкальные способности. Студия "Кийдрамте", а впоследствии художественное объединение "Березиль" стали ее первым театральным опытом. Актриса не боялась экспериментов: в 20 лет могла сыграть и даму в возрасте, и мальчика. Главная роль в оперетте "Микадо" стала знаковой – Надежда очаровала мелодичным голосом и умением перевоплощаться с помощью грима и костюмов.
Надежда Титаренко / фото Open Kurbas
- Наталья Ужвий
Наталья Ужвий начала путь в любительском театре и быстро попала в Киевский украинский драматический театр имени Тараса Шевченко, а впоследствии стала ведущей актрисой Одесского драмтеатра. Она активно работала с Лесем Курбасом в театре "Березиль", где сыграла более 30 ролей. После разгрома театра Ужвий продолжала карьеру в Киевском театре имени Ивана Франко, несмотря на давление большевистского режима.
Наталья Ужвий / фото Википедии
- Екатерина Осмяловская
Екатерина Осмяловская выросла в семье, где ценили театр. Она дебютировала на втором курсе Высшего музыкально-драматического института имени Николая Лысенко ролью Оксаны в "Гайдамаках" Тараса Шевченко. Среди ее знаковых ролей – Эсмеральда в "Соборе Парижской богоматери" и Наталка в "Наталке Полтавке" (первый украинский звуковой фильм под руководством Ивана Кавалеридзе).
Екатерина Осмяловская / фото "Украинки"
- Анна Борисоглебская
Анна Борисоглибская начинала с любительских кружков в Славянске. Профессиональную карьеру начала в Театре корифеев Марка Кропивницкого, впоследствии работала с Панасом Саксаганским и Иваном Карпенко-Карим. Среди ее ролей – Мазайлиха в "Мини Мазайла", мать в "Лесной песне" и Анна в "Бесталанной". Ее актерская игра была разной, но всегда важной для развития украинского театра.
Почему театр корифеев стал символом национального возрождения?
В середине 19 века украинский театр пережил ренессанс благодаря театру корифеев, основанном Марком Кропивницким в 1882 году. Это была первая профессиональная труппа, которая выступала исключительно на украинском языке, несмотря на ограничения Российской империи. Ее деятельность укрепила культурную автономию и популяризировала украинскую сцену, рассказывает io.ua.
Кто создавал легенду украинского театра?
Среди звезд актеров выделяют Марию Заньковецкую и Панаса Саксаганского. Выступления Заньковецкой в "Наймичке" и "Каменном хозяине" стали классикой. Актеры и режиссеры формировали уникальный репертуар, который сочетал драму, комедию, музыку и танец, создавая настоящий синкретический театр.
Спектакли театра, в частности "Запорожец за Дунаем" и "Наталка Полтавка", имели большой успех и заложили основы современного украинского театра. Несмотря на закрытие труппы во время Первой мировой войны, их творчество вдохновило следующие поколения и стало фундаментом для развития театрального искусства 20 века.
