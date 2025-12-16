Откуда взялась легендарная "Яворина" Гиги: что это за дерево и почему оно стало символом

Недавно умер легендарный украинский певец Степан Гига. Один из его хитов, который точно слышал каждый, носит название "Яворина".

Однако не все знаю, что же это за дерево и как они выглядит на самом деле. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Википедию.

Смотрите также Волдеморт с бандурой и селфи на Майдане: ИИ изобразил героев Гарри Поттера на улицах Киева

Что такое яворина?

Вид древесных растений относится к семейству Сапиндовых. Среди широко известных представителей клен белый, клен-явор, ненастоящий клен, клен тупой и клен горный.

Эти деревья растут в Европе и Малой Азии. Несколько редких группировок явора, связанных с этим видом, занесены в Зеленую книгу Украины.

На вид это коренастое лиственное дерево, которое имеет 20 – 35 метров в обхвате. Оно может достигать 500 лет. Кора у молодых деревьев серая и гладкая, однако с годами грубеет.

В украинском фольклоре явор является мощным символом бессмертия, поэтому его часто сажают на кладбищах. Это культурное значение отражено в песне Степана Гиги "Яворина".

"Яворина" Степана Гиги: смотрите видео

Что известно о "Яворине" Степана Гиги?

Песня "Яворина" родилась в 1995 году. Она посвящена известному музыканту Назарию Яремчуку. Стало известно, что на похоронах Степана Гиги 15 декабря во Львове также исполнили эту песню, пишет Общественное.

Провести музыканта в последний путь пришло очень много людей, ведь он стал настоящим символом эпохи, а под его песни выросло не одно поколение.

Какие песни Степана Гиги прослушать?