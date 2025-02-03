Экс-гендиректор TripAdvisor рассказал о любимом вопросе на собеседовании

Пройти собеседование может быть очень сложно, ведь вопросы рекрутеров могут быть действительно коварными. Важно правильно на них отвечать.

Стивен Кауфер, соучредитель и экс-гендиректор TripAdvisor, делится своим главным вопросом, который помогает ему оценить кандидатов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на thinkstewartville.com.

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"Над каким самым сложным проектом вы когда-либо работали?"

Этот вопрос позволяет понять подход кандидата к решению проблем, его командные навыки, ответственность и адаптивность. Важно не только что отвечает человек, но и как он это делает.

На что обращает внимание Кауфер:

Берет ли кандидат ответственность за трудности.

Умеет ли работать в команде, или просто обвиняет других.

Как справлялся с вызовами и как их преодолевал.

"Как бы вы доработали свой самый успешный проект?"

Это позволяет оценить уровень критического мышления, желание развиваться и стремление к совершенствованию.



Есть несколько вопросов, которые могут поставить на собеседовании / Pexels

Кауфер убежден: анализ прошлого опыта кандидата дает больше информации, чем стандартные вопросы о сильных и слабых сторонах.