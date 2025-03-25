Тест с кофе на собеседовании: один жест, из-за которого вас могут не взять на работу

Собеседование на работу - это всегда волнующий момент, где каждый шаг имеет значение, а ошибка может стоить работы. Один из руководителей поделился нестандартным способом оценки кандидатов, который совсем не касается типичных вопросов о карьерных целях или планах на ближайшие годы.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на HerFamily.

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Что нужно знать о "тесте горячего напитка"

Управляющий директор Xero Australia Трент Иннес применяет "тест горячего напитка", чтобы определить, кто подходит к его команде, а кто нет. В подкасте The Ventures Трент рассказал, что всегда начинает собеседование с того, что приглашает кандидата на кухню за напитком.

Затем мы возвращаемся, проводим интервью, и одна из вещей, на которую я всегда обращаю внимание в конце, – возвращает ли кандидат свою пустую чашку на кухню. Навыки можно развить, знания и опыт можно получить, но все сводится к отношению к делу. А отношение, о котором мы часто говорим, – это концепция "помой свою чашку",

– объяснил Трент.

Трент рассказал, как работает "тест горячего напитка" / Фото Unsplash

По словам Трента, это не просто тест, а способ проверить, подходит ли человек к корпоративной культуре компании Xero, и готов ли он взять на себя все обязанности, которые ему нужно будет выполнять.

К слову, иногда на собеседовании проводят "тест на шаткий стул", во время которого кандидату дают стул, где одна ножка короче других. Проходили его те, кто решался попросить, чтобы его заменили.