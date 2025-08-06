Даже сменили имя: как россияне "украли" киевскую княгиню и сделали ее своей святой
- Княгиня Ингигерда, жена Ярослава Мудрого, похоронена в Киеве, но в 15 веке ее внезапно начали почитать в Новгороде.
- Историк Александр Алферов объясняет, что новгородцы создали себе святую из княжеской династии, к которой принадлежали московские князья, для защиты.
За свою историю Россия неоднократно переписывала прошлое, присваивая историю Киевской Руси. Один из примеров – княгиня Ингигерда, жена Ярослава Мудрого, которую похоронили в Киеве, но в 15 веке внезапно "нашли" в Новгороде.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео украинского историка и председателя Института национальной памяти Александра Алферова на YouTube.
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Как россияне сделали киевскую княгиню своей святой?
Историк рассказал, что женой князя киевского Ярослава Мудрого была принцесса Ингигерда – дочь короля Швеции Улофа. Он добавил, что при крещении она получила имя Ирина.
Фреска из Софии Киевской, на которой, вероятно, изображены Ярослав и Ирина / Фото Wikipedia
После смерти она была похоронена в соборе Святой Софии в Киеве рядом с мужем Ярославом. Впрочем, в 1439 году ее внезапно начали почитать в Новгороде. Более того, в этом городе даже "нашли" ее мощи, правда, под именем Анна. Алферов добавил, что их можно увидеть и сегодня.
Как это понимать? Все просто. Новгородцы решили создать себе святую, которая бы происходила из княжеской династии, к которой принадлежали московские князья. Ну, создать себе такую заложницу от московитов, которые уже хотели сжечь Новгород,
– объяснил историк.
В конце концов, в эту историю все поверили и теперь княгиня Ингигерда, которая похоронена в Софии Киевской, является почитаемой святой в России под именем Анна и одновременно находится в Новгороде.
К слову, дочь Ярослава Мудрого считается самой богатой невестой в истории Украины. Интересно, что ее приданое высчитывалось не в деньгах или красоте.