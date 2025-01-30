Рынок труда значительно изменится: какие специалисты будут на вес золота уже через 5 лет

Рынок труда продолжает неустанно меняться и подстраиваться под сегодняшние реалии. В течение следующих пяти лет одни профессии станут более востребованными, тогда как другие могут исчезнуть из-за сокращения.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование Future of Jobs Report 2025. Также значительная часть навыков, которые сегодня нужны работникам, ближайшие годы трансформируются.

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Как изменится рынок труда до 2030 года

Согласно результатам исследования, в 2025 – 2030 годах на рынок труда будет влиять ряд ключевых факторов:

увеличение цифровизации;

рост стоимости жизни;

адаптация к изменениям климата;

геополитическая напряженность.

В ближайшие пять лет наибольшим спросом будут пользоваться вакансии, связанные с технологиями, в частности финтех-инженеры, ИИ-специалистов и экспертов по машинному обучению.

В ближайшем будущем рынок труда изменится / Фото Shutterstock

В то же время будут оставаться популярными преподаватели высших и средних учебных заведений, работники сельского хозяйства, водители, строители, продавцы, работники пищевой промышленности, медсестры и социальные работники.

Исследование также показывает, что 39% востребованных сегодня навыков трансформируются в течение следующих пяти лет.

Навыки, которые будут популярны в будущем:

креативное мышление;

устойчивость;

гибкость и умение адаптироваться;

любознательность и обучение на протяжении всей жизни.

Навыки, которые станут менее популярными: