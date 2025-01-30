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30 января 2025, 11:51
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Рынок труда значительно изменится: какие специалисты будут на вес золота уже через 5 лет

Ярослав Погончук

Рынок труда продолжает неустанно меняться и подстраиваться под сегодняшние реалии. В течение следующих пяти лет одни профессии станут более востребованными, тогда как другие могут исчезнуть из-за сокращения.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование Future of Jobs Report 2025. Также значительная часть навыков, которые сегодня нужны работникам, ближайшие годы трансформируются.

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Как изменится рынок труда до 2030 года

Согласно результатам исследования, в 2025 – 2030 годах на рынок труда будет влиять ряд ключевых факторов:

  • увеличение цифровизации;
  • рост стоимости жизни;
  • адаптация к изменениям климата;
  • геополитическая напряженность.

В ближайшие пять лет наибольшим спросом будут пользоваться вакансии, связанные с технологиями, в частности финтех-инженеры, ИИ-специалистов и экспертов по машинному обучению.

В ближайшем будущем рынок труда изменится / Фото Shutterstock

В то же время будут оставаться популярными преподаватели высших и средних учебных заведений, работники сельского хозяйства, водители, строители, продавцы, работники пищевой промышленности, медсестры и социальные работники.

Исследование также показывает, что 39% востребованных сегодня навыков трансформируются в течение следующих пяти лет.

Навыки, которые будут популярны в будущем:

  • креативное мышление;
  • устойчивость;
  • гибкость и умение адаптироваться;
  • любознательность и обучение на протяжении всей жизни.

Навыки, которые станут менее популярными:

  • ловкость рук;
  • выносливость;
  • точность.