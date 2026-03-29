Написана за одну ночь: какие трагические события вдохновили Лесю Украинку на создание известной поэмы

Поэма Леси Украинки "Одержимая", созданная за одну ночь, родилась под влиянием личных переживаний писательницы и трагической истории любви к Сергею Мержинскому. Драма сочетает библейские мотивы, глубокие эмоции и внутреннюю борьбу героини Мириам.

Поэму Леси Украинки "Одержимая" писательница написала за одну ночь. Но не все знают, какие события и личные переживания стали ее настоящей мотивацией. Ее стоит прочитать каждому, потому что она открывает глубину души и силу чувств Леси Украинки.

Как Леся Украинка написала поэму "Одержимая"?

Летом 1897 года Леся Украинка проводила время в Ялте, где теплый климат помогал ей легче переносить туберкулез костей. Именно тогда она впервые встретила Сергея Мержинского, белорусского интеллектуала и марксиста, который тоже имел болезнь – на легкие. Между Лесей и Сергеем завязалась искренняя дружба, граничащая с романтическим интересом, рассказывает BBC.



Сергей Мержинский

Литературовед Юрий Лавриненко отмечал, что их отношения имели интимно-платонический характер, а не политический. Леся часто писала о нем в письмах, а Мержинский приезжал в гости к ее семье. Болезнь Сергея прогрессировала, а Леся, глубоко переживая его состояние, не только следила за лечением, но и приехала в Минск, чтобы провести последние месяцы его жизни рядом.

Именно под влиянием этих эмоций она за одну ночь создала драматическую поэму "Одержимая". В интимной лирике Леси того времени любовь всегда сочетается с тревогой и темой потери. Исследователи считают, что ее чувства остались неразделенными, но он ценил ее внимание и поддержку.

Чем особенна поэма "Одержимая"?

Драматическая поэма "Одержимая" Леси Украинки переосмысливает библейский сюжет: сорок дней поста Иисуса, его искушения, молитву в Гефсимании, распятие и воскресение. Все произведение построено на четырех ключевых сценах, освещающих эти события. Главная героиня, Мириам, предстает через мощные монологи: она говорит сама к себе или представляет противника, объясняет Dovidka.biz.ua.

Диалоги появляются редко, подчеркивая ее одиночество и внутреннюю борьбу. В поэме доминируют черный и красный цвета: черный символизирует измученную душу Мириам, красный огонь ее эмоций и крови. Художественные средства Леси Украинки, сдержанные, но глубоко символические: душа Мириам – пустота, ее любовь – пламя, равнодушный народ – камни пустыни. Темы "Одержимой" продолжают волновать поэтессу и в следующих произведениях: "На поле крови", "Руфина и Присцилла", "Кассандра", где героини имеют черты, похожие на Мириам.

Какие еще интересные новинки стоит прочитать?