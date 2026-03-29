Написана за одну ночь: какие трагические события вдохновили Лесю Украинку на создание известной поэмы
- Леся Украинка написала поэму "Одержимая" за одну ночь, вдохновленная своими чувствами к Сергею Мержинскому, с которым у нее была интимно-платоническая дружба.
- Поэма переосмысливает библейские сюжеты через монологи героини Мириам, подчеркивая ее одиночество и внутреннюю борьбу, используя символику черного и красного цветов.
Поэма Леси Украинки "Одержимая", созданная за одну ночь, родилась под влиянием личных переживаний писательницы и трагической истории любви к Сергею Мержинскому. Драма сочетает библейские мотивы, глубокие эмоции и внутреннюю борьбу героини Мириам.
Поэму Леси Украинки "Одержимая" писательница написала за одну ночь. Но не все знают, какие события и личные переживания стали ее настоящей мотивацией. Ее стоит прочитать каждому, потому что она открывает глубину души и силу чувств Леси Украинки.
Смотрите также Никогда не хотела быть писательницей: кем на самом деле мечтала стать Леся Украинка и что ей помешало
Как Леся Украинка написала поэму "Одержимая"?
Летом 1897 года Леся Украинка проводила время в Ялте, где теплый климат помогал ей легче переносить туберкулез костей. Именно тогда она впервые встретила Сергея Мержинского, белорусского интеллектуала и марксиста, который тоже имел болезнь – на легкие. Между Лесей и Сергеем завязалась искренняя дружба, граничащая с романтическим интересом, рассказывает BBC.
Сергей Мержинский / фото Википедии
Литературовед Юрий Лавриненко отмечал, что их отношения имели интимно-платонический характер, а не политический. Леся часто писала о нем в письмах, а Мержинский приезжал в гости к ее семье. Болезнь Сергея прогрессировала, а Леся, глубоко переживая его состояние, не только следила за лечением, но и приехала в Минск, чтобы провести последние месяцы его жизни рядом.
Именно под влиянием этих эмоций она за одну ночь создала драматическую поэму "Одержимая". В интимной лирике Леси того времени любовь всегда сочетается с тревогой и темой потери. Исследователи считают, что ее чувства остались неразделенными, но он ценил ее внимание и поддержку.
Смотрите также Не только Мария Заньковецкая: 4 знаменитых на весь мир украинских актрис театра
Чем особенна поэма "Одержимая"?
Драматическая поэма "Одержимая" Леси Украинки переосмысливает библейский сюжет: сорок дней поста Иисуса, его искушения, молитву в Гефсимании, распятие и воскресение. Все произведение построено на четырех ключевых сценах, освещающих эти события. Главная героиня, Мириам, предстает через мощные монологи: она говорит сама к себе или представляет противника, объясняет Dovidka.biz.ua.
Диалоги появляются редко, подчеркивая ее одиночество и внутреннюю борьбу. В поэме доминируют черный и красный цвета: черный символизирует измученную душу Мириам, красный огонь ее эмоций и крови. Художественные средства Леси Украинки, сдержанные, но глубоко символические: душа Мириам – пустота, ее любовь – пламя, равнодушный народ – камни пустыни. Темы "Одержимой" продолжают волновать поэтессу и в следующих произведениях: "На поле крови", "Руфина и Присцилла", "Кассандра", где героини имеют черты, похожие на Мириам.
Какие еще интересные новинки стоит прочитать?
Узнайте малоизвестные интересные факты о Лесе Украинке.Например, писательница самостоятельно выучила более 10 языков и создала произведение "Лесная песня" за 12 дней.
Или же, малоизвестные факты о Тарасе Шевченко. Он имел 164 сантиметра роста. Кроме этого, он знал французский, польский и латынь. Также писатель просто обожал чай с ромом.
Часті питання
Как Леся Украинка встретила Сергея Мержинского и какие были их отношения?
Леся Украинка встретила Сергея Мержинского летом 1897 года в Ялте, где она отдыхала из-за туберкулеза костей. Их отношения имели интимно-платонический характер – Леся часто писала о нем в письмах, а Мержинский приезжал в гости к ее семье.
Какое событие вдохновило Лесю Украинку на написание поэмы 'Одержимая'?
Леся Украинка была глубоко тронута состоянием здоровья Сергея Мержинского, и под влиянием этих эмоций она за одну ночь создала драматическую поэму 'Одержимая'.
Что символизируют черный и красный цвета в поэме 'Одержимая'?
В поэме 'Одержимая' черный цвет символизирует измученную душу главной героини Мириам, а красный – огонь ее эмоций и крови.