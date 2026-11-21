Эти памятники часто называют "половецкими бабами", однако их история гораздо древнее. Традиция создания каменных скульптур на территории Украины существовала еще за несколько тысячелетий до нашей эры. Различные народы оставляли после себя каменные изображения людей, которые имели особое значение для их верований, пишет 24 Канал.

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Кто и зачем создавал каменных баб

Каменные бабы – это антропоморфные скульптуры, то есть каменные изображения людей. Их изготавливали кочевые народы, населявшие степи Восточной Европы и Азии. Высота отдельных памятников могла достигать четырех метров.

По данным "Большой украинской энциклопедии", древнейшие образцы такой скульптуры на украинских землях появились еще в энеолите. Их создавали представители различных археологических культур, а традиция сохранялась вплоть до средневековья.

Особое место в этой истории занимают с скифские и половецкие статуи. Скифские памятники датируются VII – V веками до нашей эры, а наиболее известные половецкие скульптуры относятся к X – XIII векам.

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Зачем их устанавливали

Исследователи связывают эти памятники с культом предков. Скульптуры размещали возле захоронений, на курганах или в специальных святилищах. Они могли символизировать умерших предков, которым приписывали способность защищать живых и влиять на благосостояние общины.

Половецкие статуи часто изображали мужчин и женщин в полный рост. На них можно увидеть детали одежды, украшения, пояса, оружие и посуду. Некоторые фигуры держат перед собой чаши – характерную деталь средневековой степной скульптуры.

Интересно, что название "каменные бабы" не означает, что все изображенные фигуры были женщинами. Среди них немало мужских фигур.

Где в Украине можно увидеть каменных баб

Немало древних скульптур сохранилось до наших дней. Часть из них перевезли в музеи, чтобы защитить от разрушения и сохранить для следующих поколений.

Днепр – одна из крупнейших коллекций каменной скульптуры. В Днепровском национальном историческом музее имени Дмитрия Яворницкого хранится одна из самых интересных коллекций древней каменной скульптуры в Украине. По данным музея, в его собрании есть скифские каменные бабы VI – IV веков до нашей эры.

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Отдельно исследователи музея изучали средневековые тюркские скульптуры, в частности половецкие памятники XII – XIII веков. В целом коллекция охватывает различные периоды – от древних культур до средневековья. Поэтому здесь можно проследить, как менялось искусство степных народов на протяжении тысячелетий.

Еще одно место, где можно увидеть древние скульптуры, – Харьковский исторический музей имени Николая Сумцова. Рядом со зданием музея установлены четыре половецкие каменные статуи, созданные в XII веке. Их нашли на территории Харьковской области.

Скульптура попала в музейную коллекцию еще в дореволюционный период, две были найдены в 1930-х годах, а еще одну обнаружили археологи в 1980 году на дне реки Бритай в Лозовском районе.

Особенность этой локации в том, что скульптуры можно осмотреть прямо с улицы – для этого не нужно покупать билет в музей.