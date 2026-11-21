Ці пам'ятки часто називають половецькими бабами, однак їхня історія набагато давніша. Традиція створення кам'яних скульптур на території України існувала ще за кілька тисячоліть до нашої ери. Різні народи залишали після себе кам'яні зображення людей, які мали особливе значення для їхніх вірувань, пише 24 Канал.

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Хто і навіщо створював кам'яних баб

Кам'яні баби – це антропоморфні скульптури, тобто кам'яні зображення людей. Їх виготовляли кочові народи, які населяли степи Східної Європи та Азії. Висота окремих пам'яток могла сягати чотирьох метрів.

За даними Великої української енциклопедії, найдавніші зразки такої скульптури на українських землях з'явилися ще в енеоліті. Їх створювали представники різних археологічних культур, а традиція зберігалася аж до середньовіччя.

Особливе місце в цій історії посідають скіфські та половецькі статуї. Скіфські пам'ятки датують VII – V століттями до нашої ери, а найбільш відомі половецькі скульптури належать до X – XIII століть.

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Навіщо їх встановлювали

Дослідники пов'язують ці пам'ятки з культом предків. Скульптури розміщували біля поховань, на курганах або в спеціальних святилищах. Вони могли символізувати померлих предків, яким приписували здатність захищати живих і впливати на добробут громади.

Половецькі статуї часто зображували чоловіків і жінок у повний зріст. На них можна побачити деталі одягу, прикраси, пояси, зброю та посуд. Деякі постаті тримають перед собою чаші – характерну деталь середньовічної степової скульптури.

Цікаво, що назва "кам'яні баби" не означає, що всі зображені постаті були жінками. Серед них є чимало чоловічих фігур.

Де в Україні можна побачити кам'яних баб

Чимало давніх скульптур збереглися до наших днів. Частину з них перевезли до музеїв, щоб захистити від руйнування та зберегти для наступних поколінь.

Дніпро – одна з найбільших колекцій кам'яної скульптури. У Дніпровському національному історичному музеї імені Дмитра Яворницького зберігається одна з найцікавіших колекцій давньої кам'яної пластики в Україні. За матеріалами музею, в його зібранні є скіфські кам'яні баби VI – IV століть до нашої ери.

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Окремо дослідники музею вивчали середньовічні тюркські скульптури, зокрема половецькі пам'ятки XII – XIII століть. Загалом колекція охоплює різні періоди – від давніх культур до середньовіччя. Тож тут можна простежити, як змінювалося мистецтво степових народів протягом тисячоліть.

Ще одне місце, де можна побачити давні скульптури – Харківський історичний музей імені Миколи Сумцова. Поряд із будівлею музею встановлені чотири половецькі кам'яні статуї, створені у XII столітті. Їх знайшли на території Харківщини.

Скульптура потрапила до музейної колекції ще в дореволюційний період, дві знайшли у 1930-х роках, а ще одну виявили археологи у 1980 році на дні річки Бритай у Лозівському районі.

Особливість цієї локації в тому, що скульптури можна оглянути просто з вулиці – для цього не потрібно купувати квиток до музею.