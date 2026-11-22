Речь идет о Репьяховом Яре между Лукьяновкой и Куреневкой. Трамвайная линия, которая проходила через Репьяхов Яр, стала одной из необычных страниц истории киевского транспорта, сообщили на сайте podil.kyivcity.gov.ua.

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Где в Киеве была своя Швейцария

В начале XX века Репьяхов Яр был одним из самых живописных уголков столицы. Его расположение и сложный рельеф напоминали горные дороги, поэтому территорию между Лукьяновкой и Куреневкой прозвали "Киевской Швейцарией".

В 1904 – 1906 годах здесь проложили необычную трамвайную линию. Она соединяла Кирилловскую площадь с Лукьяновкой. В отличие от привычных городских маршрутов, этот трамвай преодолевал крутые подъемы, спуски и многочисленные повороты. Для тогдашнего Киева это было настоящее инженерное достижение.

Пассажиры могли не только добраться до нужной части города, но и увидеть необычные для столицы пейзажи. За окнами вагона открывались холмы и склоны, которые и создавали ощущение путешествия по горной местности.

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Почему необычный трамвай исчез

Со временем популярность маршрута начала снижаться. На его дальнейшую судьбу повлияли Первая мировая война и послевоенные изменения в жизни города.

Постепенно трамвайная линия прекратила работу, а в течение следующих десятилетий рельсы демонтировали. Киев продолжал расти, менялась застройка, а прежний ландшафт Репьяхового Яра уже не выглядел таким, как в начале XX века.

Сегодня восстановить маршрут в его первоначальном виде вряд ли возможно. В то же время старые фотографии позволяют увидеть, насколько необычной была эта часть столицы и как работал трамвай среди киевских холмов.