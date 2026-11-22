Подільський трамвай / Колаж 24 Каналу
Сьогодні важко уявити Київ із гірськими пейзажами, якими милувалися пасажири звичайного трамвая. Однак на початку XX століття у столиці справді була місцина, яку називали "Київською Швейцарією". Тут проклали незвичайний маршрут із крутими підйомами, спусками та поворотами, а за вікнами вагона відкривалися мальовничі краєвиди.
Йдеться про Реп'яхів Яр між Лук'янівкою та Куренівкою. Трамвайна лінія, яка проходила Подолом, стала однією з незвичайних сторінок історії київського транспорту, розповіли в podil.kyivcity.gov.ua.
Де у Києві була своя Швейцарія
На початку XX століття Реп'яхів Яр був однією з наймальовничіших місцин столиці. Його розташування та складний рельєф нагадували гірські дороги, тому територію між Лук'янівкою та Куренівкою прозвали "Київською Швейцарією".
У 1904 – 1906 роках тут проклали незвичайну трамвайну лінію. Вона з'єднувала Кирилівську площу з Лук'янівкою. На відміну від звичних міських маршрутів, цей трамвай долав круті схили, спуски та численні повороти. Для тогочасного Києва це було справжнє інженерне досягнення.
Пасажири могли не лише дістатися потрібної частини міста, а й побачити незвичайні для столиці краєвиди. За вікнами вагона відкривалися пагорби та схили, які й створювали відчуття подорожі гірською місцевістю.
Чому незвичайний трамвай зник
Згодом популярність маршруту почала зменшуватися. На його подальшу долю вплинули Перша світова війна та повоєнні зміни в житті міста.
Поступово трамвайна лінія припинила роботу, а впродовж наступних десятиліть рейки демонтували. Київ продовжував розростатися, змінювалася забудова, а колишній ландшафт Реп'яхового Яру вже не мав такого вигляду, як на початку XX століття.
Сьогодні відновити маршрут у його первісному вигляді навряд чи можливо. Водночас старі фотографії дозволяють побачити, якою незвичайною була ця частина столиці та як працював трамвай серед київських пагорбів.
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