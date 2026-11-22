Йдеться про Реп'яхів Яр між Лук'янівкою та Куренівкою. Трамвайна лінія, яка проходила Подолом, стала однією з незвичайних сторінок історії київського транспорту, розповіли в podil.kyivcity.gov.ua.

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Де у Києві була своя Швейцарія

На початку XX століття Реп'яхів Яр був однією з наймальовничіших місцин столиці. Його розташування та складний рельєф нагадували гірські дороги, тому територію між Лук'янівкою та Куренівкою прозвали "Київською Швейцарією".

У 1904 – 1906 роках тут проклали незвичайну трамвайну лінію. Вона з'єднувала Кирилівську площу з Лук'янівкою. На відміну від звичних міських маршрутів, цей трамвай долав круті схили, спуски та численні повороти. Для тогочасного Києва це було справжнє інженерне досягнення.

Пасажири могли не лише дістатися потрібної частини міста, а й побачити незвичайні для столиці краєвиди. За вікнами вагона відкривалися пагорби та схили, які й створювали відчуття подорожі гірською місцевістю.

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Чому незвичайний трамвай зник

Згодом популярність маршруту почала зменшуватися. На його подальшу долю вплинули Перша світова війна та повоєнні зміни в житті міста.

Поступово трамвайна лінія припинила роботу, а впродовж наступних десятиліть рейки демонтували. Київ продовжував розростатися, змінювалася забудова, а колишній ландшафт Реп'яхового Яру вже не мав такого вигляду, як на початку XX століття.

Сьогодні відновити маршрут у його первісному вигляді навряд чи можливо. Водночас старі фотографії дозволяють побачити, якою незвичайною була ця частина столиці та як працював трамвай серед київських пагорбів.