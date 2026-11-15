Який район Києва називали "маленькою Одесою": сьогодні він має зовсім інший вигляд

Йдеться про Поділ – район, який за десятиліття пережив значні зміни, але досі зберігає архітектурні та культурні риси, що вирізняють його серед інших частин Києва. Про те, чому його колись називали "маленькою Одесою" та що відрізняє його сьогодні, розповів києвознавець Кирило Степанець в коментарі виданню "Твоє місто".

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Чому Поділ порівнювали з Одесою

Степанець пояснює, що Поділ називали "маленькою Одесою" через його історію та особливу атмосферу. Як і Одеса, цей район мав портове минуле, був багатонаціональним і відкритим до різних культур.

У різні часи тут жили українці, євреї, греки, поляки та вірмени. Саме таке різноманіття вплинуло на характер Подолу. Він був гамірним, торговельним і водночас затишним.

Де розташований Поділ у Києві: дивіться на карті

Ще одна особливість району – його архітектура. На відміну від багатьох інших частин Києва, тут збереглися невисокі будинки, невеликі вулиці та старі квартали.

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Його унікальність – у малоповерховості, камерності та правильній сітці кварталів. Це створює особливе відчуття затишку, якого майже не залишилося в інших районах Києва– говорить Степанець.

Сучасний Поділ / Фото Unsplash

Як змінився Поділ за останні десятиліття

У 1990-х роках Поділ мав зовсім інший вигляд і репутацію. Тоді це був переважно робітничий район, який вважали дещо криміналізованим.

З часом район почав змінюватися. Старі промислові будівлі перетворилися на офіси, ресторани та креативні простори. Поділ став популярним серед туристів і бізнесу, а нерухомість тут належить до найдорожчої в столиці.

Поділ на початку XX століття / Архівне фото

Однак разом із цими змінами виникла й інша проблема – збереження історичної забудови. Частина старих будинків руйнується через відсутність належного догляду. Інші змінюють до невпізнаваності: добудовують нові поверхи, засклюють балкони та перебудовують фасади.

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Водночас Степанець не вважає, що старий Поділ уже втрачено. Відчути його колишню атмосферу досі можна, якщо відійти від популярних туристичних маршрутів і зазирнути у старі подвір'я. Там ще збереглися місця, які нагадують про те, яким був цей район до численних змін.