Какой район Киева называли "маленькой Одессой": сегодня он выглядит совсем иначе

Речь идет о Подоле – районе, который за десятилетия претерпел значительные изменения, но до сих пор сохраняет архитектурные и культурные черты, выделяющие его среди других частей Киева. О том, почему его когда-то называли "маленькой Одессой" и что отличает его сегодня, рассказал киевовед Кирилл Степанец в комментарии изданию "Твой город".

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Почему Подол сравнивали с Одессой

Степанец объясняет, что Подол называли "маленькой Одессой" из-за его истории и особой атмосферы. Как и Одесса, этот район имел портовое прошлое, был многонациональным и открытым для разных культур.

В разное время здесь жили украинцы, евреи, греки, поляки и армяне. Такое разнообразие повлияло на характер Подола. Он был шумным, торговым и в то же время уютным.

Где находится Подол в Киеве: смотрите на карте

Еще одна особенность района – его архитектура. В отличие от многих других частей Киева, здесь сохранились невысокие дома, небольшие улицы и старые кварталы.

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Его уникальность – в малоэтажности, камерности и правильной сетке кварталов. Это создает особое ощущение уюта, которого почти не осталось в других районах Киева– говорит Степанец.

Современный Подол / Фото Unsplash

Как изменился Подол за последние десятилетия

В 1990-х годах Подол имел совершенно иной облик и репутацию. Тогда это был преимущественно рабочий район, который считали несколько криминальным.

Со временем район начал меняться. Старые промышленные здания превратились в офисы, рестораны и креативные пространства. Подол стал популярным среди туристов и бизнеса, а недвижимость здесь относится к самой дорогой в столице.

Подол в начале XX века / Архивная фотография

Однако наряду с этими изменениями возникла и другая проблема – сохранение исторической застройки. Часть старых домов разрушается из-за отсутствия надлежащего ухода. Другие преображаются до неузнаваемости: достраивают новые этажи, застекляют балконы и перестраивают фасады.

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В то же время Степанец не считает, что старый Подол уже утрачен. Почувствовать его прежнюю атмосферу до сих пор можно, если отойти от популярных туристических маршрутов и заглянуть в старые дворы. Там еще сохранились места, напоминающие о том, каким был этот район до многочисленных изменений.