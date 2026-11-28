В столице до сих пор можно увидеть необычные здания, которые вызывают удивление у прохожих. Их проектировали с нестандартной планировкой, а в некоторых квартирах окна не выходят непосредственно на улицу в привычном понимании, пишет 24 Канал.

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Зачем в столице строили дома без обычных окон

В Киеве есть многоэтажки, которые сложно спутать с какими-либо другими. Они круглые, обросли балконами и напоминают то цветки, то кукурузные початки. Но за необычным внешним видом этих домов стоял архитектурный эксперимент, который в свое время должен был изменить представление о городском жилье.

Эти сооружения появились на Оболони еще в советские времена, а их конструкции и планировка отличались от типовых панельных многоэтажек. Некоторые киевляне до сих пор называют их "домами без окон", хотя речь идет прежде всего о необычном оформлении подъездов.

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Необычные дома расположены на Оболонской площади, 2 и 2-А. Их построили в разные годы, но оба здания отличаются цилиндрической формой, круглыми балконами и нестандартной архитектурой.

Первый дом появился в 1981 году. Он имеет 17 этажей, а его центральная часть напоминает цилиндрическую башню, окруженную полукруглыми балконами. Из-за формы фасада киевляне прозвали его "ромашкой".

Второе здание построили в 1990 году. Оно насчитывает 22 этажа и 120 квартир, а его архитектура также отличается округлыми формами. Именно эти дома стали одними из самых известных архитектурных экспериментов Оболони.

Почему дома называют "без окон"

На самом деле в квартирах этих домов есть окна. Необычность заключается в организации внутреннего пространства и конструкции подъездов. В первом здании лестницы и лифты расположены в центральной части, окруженной квартирами, а для вентиляции предусмотрели специальную вертикальную шахту.

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Здания возводились методом скользящей опалубки – технологией, которая позволяла формировать монолитную конструкцию постепенно, поднимая ее вверх. Такой подход был новаторским для того времени и помогал быстрее строить сооружения сложной формы.

Несмотря на амбициозный замысел, подобные дома не получили массового распространения. Сложность конструкций и высокая стоимость строительства сделали такие проекты менее практичными, чем обычные многоэтажки.