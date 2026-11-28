У столиці досі можна побачити незвичні будівлі, які викликають подив у перехожих. Їх проєктували з нестандартними плануваннями, а деякі квартири отримали вікна, що не виходять безпосередньо на вулицю у звичному розумінні, пише 24 Канал.

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Навіщо у столиці будували будинки без звичайних вікон

У Києві є багатоповерхівки, які складно сплутати з будь-якими іншими. Вони круглі, обросли балконами й нагадують то квіти, то кукурудзяні качани. Та за незвичним виглядом цих будинків стояв архітектурний експеримент, який свого часу мав змінити уявлення про міське житло.

Ці споруди з'явилися на Оболоні ще за радянських часів, а їхні конструкції та планування відрізнялися від типових панельних багатоповерхівок. Деякі кияни досі називають їх "будинками без вікон", хоча йдеться передусім про незвичне оформлення під'їздів.

Незвичні будинки розташовані на Оболонській площі, 2 та 2-А. Їх звели у різні роки, але обидві споруди вирізняються циліндричною формою, круглими балконами та нестандартною архітектурою.

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Перший будинок з'явився у 1981 році. Він має 17 поверхів, а його центральна частина нагадує циліндричну вежу, оточену напівкруглими балконами. Через форму фасаду кияни прозвали його "ромашкою".

Другу споруду звели у 1990 році. Вона має 22 поверхи та 120 квартир, а її архітектура також вирізняється округлими формами. Саме ці будинки стали одними з найвідоміших архітектурних експериментів Оболоні.

Чому будинки називають "без вікон"

Насправді квартири у цих будинках мають вікна. Незвичність полягає в організації внутрішнього простору та конструкції під'їздів. У першій споруді сходи й ліфти розташовані у центральній частині, оточеній квартирами, а для вентиляції передбачили спеціальну вертикальну шахту.

Будівлі зводили методом ковзної опалубки – технологією, яка дозволяла формувати монолітну конструкцію поступово, піднімаючи її вгору. Такий підхід був новаторським для того часу й допомагав швидше будувати споруди складної форми.

Попри амбітний задум, подібні будинки не стали масовими. Складність конструкцій і висока вартість будівництва зробили такі проєкти менш практичними, ніж звичайні багатоповерхівки.