Как вернуть волшебство Рождества, когда все изменилось: история, которая трогает до слез

Именно об этом рассказывает роман британской писательницы Карен Свон "Вместе к Рождеству", который на украинском языке издал #книголав в переводе Ирины Гнатковской. Ее главная героиня когда-то фотографировала войну, а теперь строит спокойную жизнь в Амстердаме и постепенно учится снова доверять миру, пишет 24 Канал.

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Новый город, старые традиции и маленькие ритуалы

Ли Фитчетт – англичанка, которая пять лет назад переехала в Амстердам вместе с сыном Джаспером. В прошлом она была военным фотографом и лауреатом Пулитцеровской премии, а теперь снимает знаменитостей для глянцевых журналов.

Ее новая жизнь кажется почти идеальной. Каждое утро Ли провожает сына в детский сад, а вечером они вместе ужинают, смотрят мультфильмы и читают сказки. Все предсказуемо, тихо и безопасно – именно так, как она когда-то и мечтала.

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Здесь не было засад, в которые можно попасть по дороге домой, не было бомб, разрывающих небо… Жизнь здесь тихая, однообразная и предсказуемая. Безопасная. Она обещала сыну все это– говорится в романе.

Ли постепенно привыкает к обычаям новой страны. В Нидерландах зимние праздники начинаются задолго до Рождества: дети ждут Синтерклааса, кладут морковь для его лошади в деревянные ботинки, а 5 декабря получают подарки. Но английские традиции героиня тоже сохраняет.

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В их доме есть место и для елки, и для колядок, и для рождественского пирога. Так Джаспер растет между двумя культурами, не вынужден выбирать одну из них и имеет сразу две праздничные истории. В этом заключается особая мысль, близкая тем, кто из-за войны или других обстоятельств оказался вдали от дома: новые традиции не обязательно должны вытеснять старые. Иногда они могут прекрасно сосуществовать.

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Почему даже безопасная жизнь не гарантирует спокойствия?

Ли сознательно оставила прошлое позади, но пережитый опыт никуда не исчез. Она запирает дверь на несколько замков, задергивает шторы и спит всего по четыре часа. А обычный громкий звук во время праздничного парада может заставить ее схватить сына и бежать.

Карен Свон показывает, что переезд не всегда означает настоящее новое начало. Можно сменить страну, обустроить уютную квартиру и найти работу, но все равно жить в ожидании опасности.

Перемены для Ли начинаются тогда, когда она решается выйти за пределы привычного мира. Поездка в Фрисландию на легендарные конькобежные гонки "Эльфштедентохт" становится для нее испытанием. Привычные правила постепенно перестают действовать, а неожиданные встречи заставляют героиню посмотреть на себя по-другому.

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Особенно важным оказывается момент, когда Ли оказывается на кухне чужой фермерской семьи и вдруг ощущает тепло дома, которого давно не помнила. Это одна из самых человечных тем романа.

Новое начало не означает, что все плохое останется позади. Но оно может дать шанс вновь почувствовать радость, даже если жизнь уже никогда не будет такой, как раньше.

Обложка книги / #книголав

Рождественское чудо, которое нельзя завернуть в бумагу

В романе есть Сэм – актер, который переодевается в Синтерклааса и приходит к детям в больницу. Он не ждет вознаграждения за свою доброту, а просто делает то, что считает правильным.

Ли, привыкшая полагаться только на себя и не слишком верящая в бескорыстие, предлагает заплатить ему за визит к Джасперу. Она не может понять, почему незнакомый человек согласился бы помочь просто так. Сэм лишь удивляется: "Почему бы и нет?".

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Эта короткая фраза постепенно меняет отношение Ли к окружающим. Она сама приглашает на празднование Пакьесавонд одинокую беременную женщину, с которой почти не знакома, а впоследствии собирает друзей и соседей за рождественским столом. Ее окружение давно стало почему-то чем-то большим, чем просто компания друзей.

Это люди, которые заменили часть семьи и помогли обустроить жизнь в новой стране. Даже маленький Джаспер понимает, что самое важное не всегда можно купить. В своем стихотворении для Синтерклааса он просит для мамы не игрушки или сладости, а счастье.

Книга для тех, у кого в этом году другое Рождество "Вместе к Рождеству" – это не только праздничная история с романтической атмосферой, но и книга об адаптации, пережитых травмах, дружбе и поиске своего места в мире. Она может найти отклик у тех, кто будет встречать праздники вдали от родного дома, в новом городе или среди незнакомых людей. А еще – у тех, кто остался дома, но чувствует, что привычные вещи уже не приносят прежней радости.

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Роман напоминает: не нужно воссоздавать идеальный праздник из прошлого, чтобы снова почувствовать его магию. Иногда достаточно пригласить кого-то на ужин, сохранить маленькую семейную традицию или позволить другим позаботиться о тебе. Ведь ощущение дома не всегда привязано к адресу. И порой оно начинается с простого жеста – открытой двери и приглашения остаться.