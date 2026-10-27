Як повернути магію Різдва, коли все змінилося: історія, яка розчулює до сліз

Саме про це роман британської письменниці Карен Свон "Разом до Різдва", який українською видав #книголав у перекладі Ірини Гнатковської. Його головна героїня колись фотографувала війну, а тепер будує спокійне життя в Амстердамі й поступово вчиться знову довіряти світу, пише 24 Канал.

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Нове місто, старі традиції та маленькі ритуали

Лі Фітчетт – англійка, яка п'ять років тому переїхала до Амстердама разом із сином Джаспером. У минулому вона була воєнною фотографкою та лауреаткою Пулітцерівської премії, а тепер знімає знаменитостей для глянцю.

Її нове життя здається майже ідеальним. Щоранку Лі проводжає сина до садочка, а ввечері вони разом вечеряють, дивляться мультфільми й читають казки. Усе передбачувано, тихо та безпечно – саме так, як вона колись і мріяла.

Тут не було засідок, у які можна потрапити дорогою додому, не було бомб, що розривали небо… Життя тут тихе, повторюване й передбачуване. Безпечне. Вона обіцяла синові все це– йдеться в романі.

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Лі поступово звикає до звичаїв нової країни. У Нідерландах зимові свята починаються задовго до Різдва: діти чекають на Сінтерклааса, кладуть моркву для його коня у дерев'яні черевички, а 5 грудня отримують подарунки. Та англійські традиції героїня теж зберігає.

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У їхньому домі є місце і для ялинки, і для колядок, і для різдвяного пирога. Так Джаспер росте між двома культурами, не мусить обирати одну з них і має одразу дві святкові історії. У цьому є особлива думка, близька тим, хто через війну чи інші обставини опинився далеко від дому: нові традиції не обов'язково мають витісняти старі. Іноді вони можуть чудово співіснувати.

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Чому навіть безпечне життя не гарантує спокою?

Лі свідомо залишила минуле позаду, але пережитий досвід нікуди не зник. Вона замикає двері на кілька замків, завішує штори й спить лише по чотири години. А звичайний гучний звук під час святкового параду може змусити її схопити сина й тікати.

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Карен Свон показує, що переїзд не завжди означає справжній новий початок. Можна змінити країну, облаштувати затишну квартиру й знайти роботу, але все одно жити в очікуванні небезпеки.

Зміни для Лі починаються тоді, коли вона наважується вийти за межі звичного світу. Подорож до Фрисландії на легендарні ковзанярські перегони Ельфштедентохт стає для неї випробуванням. Звичні правила поступово перестають працювати, а несподівані зустрічі змушують героїню подивитися на себе інакше.

Особливо важливим виявляється момент, коли Лі опиняється на кухні чужої фермерської родини й раптом відчуває тепло дому, якого давно не пам'ятала. Це одна з найлюдяніших тем роману.

Новий початок не означає, що все погане залишиться позаду. Але він може дати шанс знову відчути радість, навіть якщо життя вже ніколи не буде таким, як раніше.

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Обкладинка книги / #книголав

Різдвяне диво, яке не можна загорнути в папір

У романі є Сем – актор, який перевдягається у Сінтерклааса й приходить до дітей у лікарні. Він не чекає винагороди за свою доброту, а просто робить те, що вважає правильним.

Лі, яка звикла покладатися на себе й не дуже вірить у безкорисливість, пропонує заплатити йому за візит до Джаспера. Вона не може зрозуміти, чому незнайома людина погодилася б допомогти просто так. Сем лише дивується: "Чому ні?".

Ця коротка фраза поступово змінює ставлення Лі до інших. Вона сама запрошує на святкування Пак'єсавонд самотню вагітну жінку, з якою майже не знайома, а згодом збирає друзів і сусідів за різдвяним столом. Її оточення давно стало чимось більшим за компанію приятелів.

Це люди, які замінили частину родини й допомогли облаштувати життя в новій країні. Навіть маленький Джаспер розуміє, що найважливіше не завжди можна купити. У своєму вірші для Сінтерклааса він просить для мами не іграшок чи солодощів, а щастя.

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Книжка для тих, у кого цього року інше Різдво "Разом до Різдва" – це не лише святкова історія з романтичною атмосферою, а й книжка про адаптацію, пережиті травми, дружбу та пошук свого місця у світі. Вона може відгукнутися тим, хто зустрічатиме свята далеко від рідного дому, у новому місті чи серед незнайомих людей. А ще – тим, хто залишився вдома, але відчуває, що звичні речі вже не приносять колишньої радості.

Роман нагадує: не потрібно відтворювати ідеальне свято з минулого, аби знову відчути його магію. Іноді достатньо запросити когось на вечерю, зберегти маленьку родинну традицію або дозволити іншим подбати про тебе. Бо відчуття дому не завжди прив'язане до адреси. І часом воно починається з простого жесту – відчинених дверей і запрошення залишитися.