В макулатуре нашли уникальное издание "Кобзаря" Тараса Шевченко

В этом году в Украине отмечают 211 лет со дня рождения Тараса Шевченко. В одном из книжных магазинов нашли раритетное издание "Кобзаря".

В Киеве, в книжном магазине "Сенс" на Крещатике, с 7 по 16 марта можно увидеть редкое издание "Кобзаря" Тараса Шевченко, датированное 1939 годом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Сенс".

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Как удалось найти книгу

Эту уникальную книгу случайно обнаружили среди российских изданий, переданных на благотворительность.

Это ценное издание оказалось среди макулатуры, которую люди приносили для поддержки ППО.



Нашли особое издание "Кобзаря" / Фото книжный магазин "Сенс"

Сотрудники книжного магазина решили сохранить книгу, чтобы представить ее посетителям. После выставки экземпляр передадут в Национальный музей Тараса Шевченко для реставрации и сохранения.

История издания

Эта книга вышла в 1939 году по случаю 125-летия со дня рождения Шевченко. Она является частью пятитомного "Полного собрания сочинений" поэта, созданного под руководством ведущих украинских писателей и ученых, в частности Александра Корнейчука, Павла Тычины и Максима Рыльского. Ответственным редактором издания выступил Александр Билецкий.



Страница из особой книги / Фото книжного магазина "Сенс"

Книга содержит уникальные иллюстрации, в частности 31 работу, выполненную Иваном Ижакевичем в технике мецо-тинто, что придает изображениям особую глубину. Обложку и форзацы разработал выдающийся архитектор и художник Василий Кричевский, который гармонично соединил украинские традиционные мотивы с элементами модернизма.

ИИ создал современный образ Тараса Шевченко, который набирает популярность в соцсетях, показывая его улыбающимся и стильным.