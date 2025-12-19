Укр Рус
19 декабря, 18:15
3

Где Рождество до сих пор празднуют 7 января и есть ли здесь российское влияние

Виктория Кульженко
Основні тези
  • Рождество 7 января празднуют страны, придерживающиеся юлианского календаря, такие как Россия, Беларусь, Сербия, Грузия, Молдова, Казахстан и другие.
  • В Украине Рождество начали праздновать 25 декабря с 2023 года, на государственном уровне, но некоторые все еще придерживаются даты 7 января.

Дата празднования Рождества может отличаться в разных странах. Все это зависит от одного фактора: по какому календарю живет то или иное государство.

Большинство стран отмечает Рождество 25 декабря, однако есть и такие, где этот праздник приходится на 7 января. 24 Канал со ссылкой на Википедию рассказывает, где еще его празднуют 7 января.

Кто празднует Рождество 7 января?

Рождество 7 января отмечают православные церкви и страны, которые до сих пор придерживаются старого юлианского календаря. Если говорить о странах, то 7 января празднуют:

  • Россия;
  • Беларусь;
  • Сербия;
  • Грузия;
  • Молдова;
  • Казахстан;
  • Киргизия;
  • Северная Македония;
  • Эфиопия;
  • Эритрея;
  • Черногория.

Если же говорить о церквях, то по юлианскому календарю до сих пор живут: Русская Православная Церковь (РПЦ), Грузинская, Сербская, Иерусалимская православные церкви и Афонские монастыри.


Даты Рождества могут не совпадать / Фото Pexels

Разница между датами – 13 дней. Она связана с тем, что большинство мира живет по григорианскому календарю, а эти страны и церкви по юлианскому, который немного "отстает".

Когда празднуют Рождество в Украине?

Ранее в Украине Рождество также отмечали 7 января, однако не так давно от этой практики отказались. На государственном уровне Украина начала отмечать Рождество 25 декабря в 2023 году.

Как пишет Суспільне, те, кто празднует 7 января, объясняют такой подход тем, что празднуют тогда, когда и в Иерусалиме, с которым связан Иисус Христос. Однако стоит разобраться в причинах этого. Издание объясняет, что главные храмы Святой Земли имеют разные конфессии.

Если бы даты Рождества совпадали во всех конфессиях, то пришлось бы пересмотреть пользование храмами, а эти традиции уставлены веками.

Когда православная церковь отмечает Новый год?

  • Большинство украинцев привыкли считать, что Новый год наступает в ночь на 1 января. Однако церковный Новый год начинается в совсем другой день. Историк Александр Алферов объяснил, почему так.
  • Алферов рассказал, что церковь имеет собственный отсчет времени и празднует Новый год не 1 января, а 1 сентября. Историк объяснил, что эта традиция берет свое начало еще с 4 века нашей эры.
  • Именно тогда, в 325 году, состоялся Первый Вселенский собор в городе Никея, известный как Никейский собор.