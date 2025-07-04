Кажутся странными, но это традиция: необычные правила королевской семьи во время путешествий
- Королевская семья всегда берет с собой траурную одежду и путешествует с медицинской поддержкой.
- Эти правила и традиции обеспечивают безопасность, здоровья и наследственность престола во время путешествий.
Каждая официальная поездка британских монархов – это не просто визит, а четко спланированное событие. Члены королевской семьи путешествуют по строгому протоколу, предусматривающему даже малейшие мелочи.
Касается это не только одежды, но и безопасности, здоровья и даже наследственности престола. 24 Канал собрал 5 интересных правил королевской семьи во время путешествий.
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Всегда имеют с собой траурную одежду
Члены королевской семьи обязаны иметь с собой траурный наряд во время любой поездки. В случае смерти близкого человека или чиновника, они должны вернуться домой в соответствующем виде.
Это правило возникло после смерти Георга VI в 1952 году – тогда Елизавета II, возвращаясь из Кении без траурной одежды, не могла выйти из самолета, пока ей его не доставили.
Гардероб под контролем
Все образы для поездок тщательно планируются заранее, с учетом культуры страны, погоды и характера событий.
Образы королевской семьи готовятся заранее / Фото GettyImages
Интересно, что для каждого дня готовят отдельные комплекты одежды, а также члены королевской семьи часто берут резервные вещи – на случай, если что-то испортится или испачкается.
Подарки – не личная собственность
Большинство подарков, которые члены королевской семьи получают во время визитов, не принадлежат им. Они считаются собственностью государства или "Короны" и фиксируются в специальном государственном реестре подарков и хранятся как часть королевской коллекции.
Всегда с врачом и аптечкой
Королевские особы не путешествуют без медицинской поддержки. В состав делегации входят врачи и запас необходимых медикаментов.
Члены королевской семьи не путешествуют без медицинской поддержки / Фото GettyImages
Например, принц Чарльз во время визита на Ближний Восток в 90-х имел с собой собственный запас крови.
Наследники не могут лететь в одном самолете
Наследники британского престола обычно не путешествуют вместе. Все для того, чтобы в случае катастрофы монархия не потеряла нескольких наследников сразу.
Заметим, что это больше традиция чем строгое правило. Более того, его уже неоднократно нарушали, однако только с разрешения монарха.