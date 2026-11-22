Однако на пути монгольского войска встретилась крепость, которую завоеватели так и не смогли взять штурмом. Речь идет о Кременце на Волыни, который сумел устоять перед нашествием Батыя, пишет Информационный региональный портал "Тернопольщина".

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Почему монголы не смогли захватить Кременец

В начале 1241 года войско хана Батыя достигло территории исторической Южной Волыни. Одной из целей монголов стал Кременец, однако захватить эту крепость оказалось значительно сложнее, чем покорить другие города.

Преимуществом монгольской армии были мощные осадные орудия, в частности метательные машины, которые называли "пороками", и тарани. С их помощью они легко разрушали традиционные деревянно-земляные валы русских городов. Однако расположение Кременца создавало для монгольской армии серьезные препятствия.

Крепость стояла на Замковой горе, которую сегодня называют горой Бона. Ее высота составляет около 400 метров над уровнем моря, а крутые склоны и скалистая местность затрудняли приближение к укреплениям. Монголы не могли подкатить тяжелые осадные машины достаточно близко к стенам, чтобы эффективно их атаковать.

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Замковая гора / Картина Наполеона Орды

По преданию, защитники Кременца также использовали зимнюю погоду в своих интересах. Они якобы поливали склоны горы водой, из-за чего подступы к крепости покрывались льдом. Это затрудняло передвижение нападающих и делало штурм еще более опасным.

В конце концов хан Батый решил не продолжать осаду. Монголы сожгли пригород Кременца и двинулись дальше, так и не захватив саму крепость.

Как Кременец все же разрушили

Несмотря на неудачную попытку штурма, монголы впоследствии добились уничтожения укреплений Кременца другим способом. В 1261 году на Волынь прибыл татарский военачальник Бурундай с большим войском.

Вместо того чтобы снова идти в штурм, он выдвинул русским князьям требование разрушить свои главные крепости, представлявшие угрозу для Орды.

Волынский князь Василько Романович был вынужден согласиться на эти условия и приказал уничтожить деревянные укрепления Кременца. Так крепость, которую не удалось захватить военной силой, в конечном итоге лишилась оборонительных сооружений из-за дипломатического шантажа.

Руины Кременецкого замка / Фото Wikimedia Commons

Впоследствии, уже во времена Большого княжества Литовского, замок отстроили из камня. До наших дней сохранились его руины, расположенные на горе Бона в Кременце Тернопольской области.