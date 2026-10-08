Первая известная документальная фотография, на которой украинский деятель позирует в вышитой рубашке под пиджаком, появилась задолго до того, как этот образ стал ассоциироваться с Франком. "24 Канал" рассказывает, кто на самом деле положил начало этой традиции и какой украинский город сегодня носит имя этого митца.

Кто первым соединил вышиванку с пиджаком

Привычный сегодня образ вышиванки под европейским костюмом имеет гораздо более долгую историю, чем может показаться. По словам исследовательницы Института искусствоведения, фольклористики и этнологии имени Максима Рыльского НАН Украины Марины Олейник, самое древнее из известных документальных свидетельств такого сочетания датируется 1864 годом.

Речь идет о фотографии выдающегося украинского драматурга, актера и режиссера Марка Кропивницкого. Портрет был сделан в Бобринце на юге Украины.

Марко Кропивницкий в вышиванке и пиджаке / Архивная фотография

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Таким образом, Кропивницкий появился в вышитой рубашке под пиджаком задолго до того, как этот стиль стали связывать с Иваном Франко.

В то же время именно Франко впоследствии сделал такое сочетание особенно узнаваемым.

Какой город назвали в честь Кропивницкого

Имя Марка Кропивницкого сегодня связано не только с украинским театром, но и с названием областного центра в центральной части Украины.

В июле 2016 года, в рамках декоммунизации, Верховная Рада переименовала Кировоград в Кропивницкий.

Где находится Кропивницкий: смотрите на карте

Кропивницкий – один из основателей профессионального украинского театра. Художник жил и работал в этом крае, ставил спектакли и сотрудничал с выдающимися украинскими актерами, в частности с Марией Заньковецкой.