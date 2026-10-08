Перша відома документальна світлина, де український діяч позує у вишитій сорочці під піджаком, з'явилася задовго до того, як цей образ став асоціюватися з Франком. 24 Канал розповідає, хто насправді започаткував цю традицію та яке українське місто сьогодні носить ім'я цього митця.

Хто першим поєднав вишиванку з піджаком

Звичний сьогодні образ вишиванки під європейським костюмом має значно довшу історію, ніж може здаватися. За словами дослідниці Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України Марини Олійник, найдавніше відоме документальне свідчення такого поєднання датується 1864 роком.

Йдеться про світлину видатного українського драматурга, актора та режисера Марка Кропивницького. Портрет зробили у Бобринці на півдні України.

Марко Кропивницький у вишиванці та піджаку / Архівне фото

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Таким чином, Кропивницький з'явився у вишитій сорочці під піджаком задовго до того, як цей стиль почали пов'язувати з Іваном Франком.

Водночас саме Франко згодом зробив таке поєднання особливо впізнаваним.

Яке місто назвали на честь Кропивницького

Ім'я Марка Кропивницького сьогодні пов'язане не лише з українським театром, а й із назвою обласного центру в центральній частині України.

У липні 2016 року, в межах декомунізації, Верховна Рада перейменувала Кіровоград на Кропивницький.

Де розташований Кропивницький: дивіться на карті

Кропивницький – один із засновників професійного українського театру. Митець жив і працював у цьому краї, ставив вистави та співпрацював із видатними українськими акторами, зокрема Марією Заньковецькою.