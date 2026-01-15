Не Турция: из какой страны происходит привычка пить кофе
Сегодня кофе пьют по всему миру, ведь этот напиток является одним из самых распространенных. Однако мало кто знает, откуда эта привычка взялась.
На самом деле кофе происходит из страны, о которой вы могли бы даже не подумать.
Откуда взялся кофе?
Считается, что первыми на кофе обратили внимание в Эфиопии. В частности, есть свидетельства, что сначала заметили именно прилив энергии после того, как пожевать кофейное зерно, однако этому нет официальных подтверждений. По легенде, на это обратил внимание эфиопский пастух Калдим.
Есть легенда о происхождении кофе / Фото Pexels
Интересно, что эффект он увидел именно на овцах. Уже из Эфиопии кофе начал свой международный путь и попал в Египет и Йемен и дальше. Сначала его готовили как отвар из высушенных кофейных зерен, а впоследствии появлялись другие вариации, которые мы знаем до сих пор.
Когда в Украине появилась первая кофейня?
Первая кофейня в Украине открылась в городе Каменец – Подольский. Это произошло в 1672 году. Первое подобное заведение на территории современной Украины открыли турки, пишет Brayval Coffee.
То есть кофе в Украине пьют веками и этот напиток уже прочно вошел в культуру украинцев, несмотря на то, что происхождение у кофе совсем другое.
Почему в Турции запрещали кофе?
- В частности, султан опасался, что в кофейнях будут рождаться заговоры и бунты. Однако кофе запрещали в Турции и по другим причинам.
- Например, султан Сулейман Великолепный также запрещал кофе. Однако тогда это обосновывалось религиозными убеждениями, ведь мусульманам запрещено употреблять в пищу "черные или горелые" продукты, однако все эти запреты не сработали и сейчас Турция ассоциируется именно с кофе и специфическим методом его приготовления.