Опасность, которую часто недооценивают: где в вашем городе принимают отработанные батарейки

Поэтому отработанные батарейки категорически нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Их нужно собирать отдельно и сдавать в специальные пункты приема, пишет 24 Канал.

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Батарейка на свалке – не обычный мусор

Обычный мешок с мусором проходит долгий путь: его вывозят, сортируют или захоранивают на полигоне. Если среди отходов оказывается батарейка, ее корпус со временем может повредиться из-за давления, влаги и перепадов температур.

Внутри элементов питания содержатся различные химические соединения и металлы. В зависимости от типа батарейки это могут быть свинец, кадмий, никель, ртуть и другие опасные компоненты. Когда корпус разрушается, часть этих веществ может попасть в окружающую среду.

Особенно опасен фильтрат – жидкость, которая образуется, когда дождевая вода проходит через слои мусора. Вместе с ней загрязняющие вещества могут проникать в почву и подземные воды. Именно поэтому батарейки нельзя просто выбросить, даже если они уже полностью разряжены.

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Батарейки могут вызвать пожар на свалке

Еще одна причина не выбрасывать батарейки в обычный мусор – риск возгорания. Особенно это касается литий-ионных аккумуляторов, которые используются в телефонах, павербанках, наушниках и другой электронике.

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Если аккумулятор повредить, сжать или проколоть, внутри может произойти короткое замыкание. Из-за этого батарея перегревается, может загореться и вызвать пожар. Такие случаи представляют опасность для работников мусоровозов и сортировочных станций, а также могут приводить к возгораниям на полигонах.

Важно, что даже устройство, которое уже не включается, не обязательно полностью разряжено. Внутри аккумулятора может оставаться достаточно энергии для опасной реакции.

Куда правильно выбрасывать отработанные батарейки

Отработанные батарейки нужно сдавать в специальные пункты сбора. Такие контейнеры можно найти в некоторых супермаркетах, магазинах электроники и общественных учреждениях. Собранные элементы питания отправляют на специализированную переработку, в том числе за границу.

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До этого момента батарейки следует хранить в сухом месте, вдали от источников тепла, влаги и металлических предметов. Литиевые элементы питания желательно изолировать от контакта с другими предметами, заклеив контакты неметаллической лентой.

Поврежденные или вздувшиеся аккумуляторы нельзя разбирать или прокалывать. Главное правило простое: батарейка не должна оказаться в обычном мусорном пакете. Даже если она маленькая и давно не работает, ее нужно сдать отдельно – это поможет предотвратить загрязнение окружающей среды и снизить риск пожаров.

Обратите внимание: сдать отработанные батарейки можно в специальные контейнеры, которые устанавливаются в магазинах и общественных местах. В частности, боксы для сбора есть в магазинах сети "Аврора", а также в некоторых супермаркетах "АТБ". Кроме того, батарейки принимают отдельные магазины "Эпицентр", JYSK, Novus, Comfy и некоторые АЗС WOG.

Найти ближайший пункт сдачи можно на интерактивной карте экодвижения "Батарейки, сдавайтесь!".