Небезпека, яку часто недооцінюють: де у вашому місті приймають використані батарейки

Тому використані батарейки категорично не можна викидати разом із побутовим сміттям. Їх потрібно збирати окремо та передавати до спеціальних пунктів прийому, пише 24 Канал.

Adv

Батарейка на звалищі – не звичайне сміття

Звичайний пакет зі сміттям проходить довгий шлях: його вивозять, сортують або захоронюють на полігоні. Якщо серед відходів опиняється батарейка, її корпус із часом може пошкодитися через тиск, вологу та перепади температур.

Усередині елементів живлення містяться різні хімічні сполуки й метали. Залежно від типу батарейки це можуть бути свинець, кадмій, нікель, ртуть та інші небезпечні компоненти. Коли корпус руйнується, частина цих речовин може потрапити в навколишнє середовище.

Особливо небезпечний фільтрат – рідина, яка утворюється, коли дощова вода проходить крізь шари сміття. Разом із нею забруднювачі можуть проникати в ґрунт і підземні води. Саме тому батарейки не можна просто викинути, навіть якщо вони вже повністю розряджені.

Реклама

Батарейки можуть спричинити пожежу на сміттєзвалищі

Ще одна причина не викидати батарейки у звичайне сміття – ризик займання. Особливо це стосується літій-іонних акумуляторів, які використовують у телефонах, павербанках, навушниках та іншій електроніці.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Якщо акумулятор пошкодити, стиснути або проколоти, всередині може статися коротке замикання. Через це батарея перегрівається, може зайнятися та спричинити пожежу. Такі випадки становлять небезпеку для працівників сміттєвозів і сортувальних станцій, а також можуть призводити до загорянь на полігонах.

Важливо, що навіть пристрій, який уже не вмикається, не обов'язково є повністю розрядженим. Усередині акумулятора може залишатися достатньо енергії для небезпечної реакції.

Куди правильно викидати використані батарейки

Використані батарейки потрібно відносити до спеціальних пунктів збору. Такі контейнери можна знайти в окремих супермаркетах, магазинах електроніки та громадських установах. Зібрані елементи живлення передають на спеціалізовану переробку, зокрема за кордон.

Реклама

До того часу батарейки варто зберігати в сухому місці, подалі від тепла, вологи та металевих предметів. Літієві елементи живлення бажано ізолювати від контакту з іншими предметами, заклеївши контакти неметалевою стрічкою.

Пошкоджені або набряклі акумулятори не можна розбирати чи проколювати. Головне правило просте: батарейка не має опинитися у звичайному сміттєвому пакеті. Навіть якщо вона маленька й давно не працює, її потрібно здати окремо – це допоможе не допустити забруднення довкілля та зменшити ризик пожеж.

Зверніть увагу: здати використані батарейки можна у спеціальні контейнери, які встановлюють у магазинах та громадських просторах. Зокрема, бокси для збору є в магазинах мережі "Аврора", а також у частині супермаркетів "АТБ". Крім того, батарейки приймають окремі магазини "Епіцентр", JYSK, Novus, Comfy та деякі АЗС WOG.

Знайти найближчий пункт можна на інтерактивній мапі екоруху "Батарейки, здавайтеся!".