В 73-летнем возрасте советская власть решила депортировать ее, прикрываясь началом немецко-советской войны. Она не пережила этапирования. Что известно о Людмиле Старицкой-Черняховской – рассказывает 24 Канал со ссылкой на блогера Витика.

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Чем занималась Старицкая-Черняховская

Поскольку Людмила Старицкая-Черняховская родилась в семье творческих людей, любовь к культуре и искусству у нее фактически была в крови. Поэтому во взрослом возрасте она начала писать собственные произведения и заниматься переводом иностранной литературы. В частности активно она работала над переводом европейской классики, чтобы украинцы могли читать ее на родном языке, а не на русском.

Во время Первой мировой войны Людмила Старицкая-Черняховская была военным медиком и спасала жизни бойцов. А в 1917 году начала активно участвовать в политической жизни Украинской Народной Республики и была членом Центральной Рады, которую возглавлял Михаил Грушевский.

После начала советской оккупации она продолжала активную общественную деятельность, поэтому в 1930 году она была среди тех, кого в СССР судили по сфабрикованному делу Союза освобождения Украины. Сначала ее приговорили к 5 годам заключения, позже срок изменили на условный и выслали в город Сталино (современный Донецк). Там она продолжала работать над переводами.

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В 1936 году она вернулась в Киев и жила там следующие 5 лет. С началом немецко-советской войны в 1941 году НКВД провели в ее квартире обыски, обвинили в антисоветской деятельности и объявили приговор – депортация в Казахстан. Людмила Старицкая-Черняховская умерла в товарном вагоне по дороге к месту ссылки, ее тело выбросили из поезда.