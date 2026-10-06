Речь идет о фильме "Гражданин Кейн" Орсона Уэллса, вышедшем в 1941 году. О том, как фильм с неудачным стартом стал киноклассикой, рассказывает Parade.

Как создавали "Гражданина Кейна"

Когда Орсон Уэллс приехал в Голливуд в 1939 году, он еще не снял ни одного полнометражного фильма. Спустя два года 25-летний режиссер выпустил "Гражданина Кейна", в котором он выступил режиссером, продюсером, соавтором сценария и исполнителем главной роли.

Фильм рассказывает о богатом газетном издателе Чарльзе Фостере Кейне. После его смерти в поместье "Ксанаду" репортер пытается выяснить значение последнего слова Кейна: "Роузбад".

"Гражданин Кейн": смотрите трейлер

Для этого он общается с людьми, которые знали издателя. Постепенно перед ним раскрывается история взлета и падения влиятельного, но глубоко одинокого человека.

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Сценарий Уэллс написал совместно с Германом Дж. Манкевичем. Отчасти образ Кейна создавался под влиянием газетного магната Уильяма Рэндольфа Херста.

Интересно, что Херст был недоволен таким сходством, а его газеты в большинстве своем отказывались рекламировать фильм или писать о нем.

В чем заключалась особенность фильма

"Гражданин Кейн" отличался не только сюжетом, но и визуальным стилем. Работая с оператором Грегом Толандом, Уэллс использовал съемки с низкого ракурса, глубокую резкость, необычное освещение и нелинейную структуру повествования.

Я не знал, чего нельзя было делать. Я не ставил перед собой цель намеренно что-то изобретать. Мне просто казалось: а почему бы и нет? И есть большой дар, который незнание может привнести в любое дело. Именно этот дар я привнес в "Кейна" – незнание,

– заявил Уэллс в интервью спустя много лет.

Орсон Уэллс / Архивная фотография

Насколько успешным стал "Гражданин Кейн"

"Гражданин Кейн" получил 9 номинаций на "Оскар", но победил лишь в одной категории – за лучший оригинальный сценарий.

После первого проката репутация фильма постепенно изменилась. В 1989 году "Гражданин Кейн" стал одним из первых фильмов, отобранных для сохранения в Национальном реестре фильмов.

"Гражданин Кейн" / Постер к фильму

В 1998 году Американский институт киноискусства поместил картину на первое место в своем списке "100 лет… 100 фильмов". В 2007 году фильм вновь возглавил рейтинг, опередив "Крестного отца" и "Касабланку".

Так фильм, который сначала провалился в прокате, впоследствии стал лучшим американским фильмом всех времен по версии Американского института киноискусства.