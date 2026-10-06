Йдеться про "Громадянина Кейна" Орсона Веллса, який вийшов у 1941 році. Про те, як фільм з невдалим стартом став кінокласикою, розповідає Parade.

Як створювали "Громадянина Кейна"

Коли Орсон Веллс приїхав до Голлівуду в 1939 році, він ще не зняв жодного повнометражного фільму. Через два роки 25-річний режисер випустив "Громадянина Кейна", у якому він був режисером, продюсером, співавтором сценарію та виконавцем головної ролі.

Фільм розповідає про заможного газетного видавця Чарльза Фостера Кейна. Після його смерті у маєтку "Ксанаду" репортер намагається з'ясувати значення останнього слова Кейна: "Роузбад".

"Громадянин Кейн": дивіться трейлер

Для цього він спілкується з людьми, які знали видавця. Поступово перед ним постає історія злету та падіння впливового, але глибоко самотнього чоловіка.

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Сценарій Веллс написав разом із Германом Дж. Манкевичем. Частково образ Кейна створювали під впливом газетного магната Вільяма Рендольфа Герста.

Цікаво, що Герст був незадоволений подібністю, а його газети здебільшого відмовлялися рекламувати фільм або писати про нього.

У чому була особливість фільму

"Громадянин Кейн" вирізнявся не лише сюжетом, а й візуальним стилем. Працюючи з оператором Грегом Толандом, Веллс використовував зйомки з низького ракурсу, глибоку різкість, незвичайне освітлення та нелінійну структуру оповіді.

Я не знав, чого не можна було робити. Я не ставив собі за мету навмисно щось винайти. Мені просто здавалося: а чому б і ні? І є великий дар, який незнання може принести у будь-яку справу. Саме цей дар я привніс у "Кейна" – незнання,

– заявив Веллс в інтерв'ю через багато років.

Орсон Веллс / Архівне фото

Наскільки успішним став "Громадянин Кейн"

"Громадянин Кейн" отримав 9 номінацій на "Оскар", але переміг лише в одній категорії – за найкращий оригінальний сценарій.

Після першого прокату репутація фільму поступово змінилася. У 1989 році "Громадянин Кейн" став одним із перших фільмів, обраних для збереження в Національному реєстрі фільмів.

"Громадянин Кейн" / Постер до фільму

У 1998 році Американський інститут кіномистецтва поставив стрічку на перше місце у своєму списку "100 років… 100 фільмів". У 2007 році фільм знову очолив рейтинг, випередивши "Хрещеного батька" та "Касабланку".

Так фільм, який спочатку провалився в прокаті, згодом став найкращим американським фільмом усіх часів за версією Американського інституту кіномистецтва.