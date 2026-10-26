Меган Маркл рассказала, что готовит для принца Гарри и какие блюда обожают их дети

По словам Меган, у супругов несколько разные кулинарные предпочтения, однако оба любят острую пищу. Также она рассказала о семейных традициях, связанных с десертами, и объяснила, почему совместное приготовление еды для нее так важно, сообщает Daily Mail.

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Что больше всего любит есть принц Гарри

Во время эфира судья шоу Жан-Кристоф Новелли спросил Меган Маркл, какое блюдо она чаще всего готовит для мужа и двоих детей – семилетнего Арчи и пятилетней Лилибет.

Герцогиня призналась, что угодить всем членам семьи бывает непросто, ведь у них разные вкусы. По ее словам, принц Гарри, выросший в Великобритании, больше всего любит мясо, картофель и сливочный соус.

Сама же Меган предпочитает блюда, ассоциирующиеся с калифорнийской кухней.

Как настоящая калифорнийка, я люблю рыбу на гриле, мясо на гриле и цитрусовые. Мне просто нравится использовать много по-настоящему натуральных трав и специй. Я люблю острую еду, все, что содержит специи– рассказала она.

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Меган Маркл и принц Гарри / Фото GettyImages

В то же время Меган отметила, что ее любовь к острой еде разделяет и принц Гарри.

"Он прекрасно переносит даже очень острое карри! Мы просто часто устраиваем барбекю, готовя все, что есть в сезон. Дети прекрасно едят, нам очень повезло в этом плане", – поделилась герцогиня.

Ранее во время передачи Меган с гордостью отметила, что ее дети с удовольствием едят даже брюссельскую капусту.

Какой десерт любят в семье Меган Маркл

Герцогиня также рассказала о сладостях, которые едят в их доме в Монтесито, Калифорния.

Она поощряет детей собирать фрукты в саду их дома в Монтесито, Калифорния, и участвовать в работе на огороде. По словам герцогини, она считает настоящей роскошью возможность иметь столько пространства и свежих продуктов для приготовления еды.

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В то же время после ужина семья традиционно лакомится пудингом. Меган подчеркнула, что для нее особенно важно проводить время вместе за столом, ведь совместные трапезы помогают членам семьи сближаться.

Меган Маркл рассказала о пищевых привычках семьи / Фото GettyImages

Герцогиня добавила, что через еду и кулинарию она выражает заботу и любовь к друзьям, родным и детям.