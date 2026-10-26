Меган Маркл розкрила, що готує для принца Гаррі та які страви обожнюють їхні діти

За словами Меган, подружжя має дещо різні кулінарні смаки, однак обоє полюбляють гостру їжу. Також вона розповіла про сімейні традиції, пов'язані з десертами, та пояснила, чому спільне приготування їжі для неї таке важливе, повідомляє Daily Mail.

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Що найбільше любить їсти принц Гаррі

Під час ефіру суддя шоу Жан-Крістоф Новеллі запитав Меган Маркл, яку страву вона найчастіше готує для чоловіка та двох дітей – семирічного Арчі й п'ятирічної Лілібет.

Герцогиня зізналася, що догодити всім членам родини буває непросто, адже їхні смаки відрізняються. За її словами, принц Гаррі, який виріс у Великій Британії, найбільше любить м'ясо, картоплю та вершковий соус.

Сама ж Меган віддає перевагу стравам, які асоціюються з каліфорнійською кухнею.

Як справжня каліфорнійка, я люблю рибу на грилі, м'ясо на грилі та цитрусові. Мені просто подобається використовувати багато справді натуральних трав і спецій. Я люблю гостру їжу, все, що містить спеції– розповіла вона.

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Маган Маркл та принц Гаррі / Фото GettyImages

Водночас Меган зазначила, що її любов до гострої їжі поділяє й принц Гаррі.

"Він чудово переносить навіть дуже гостре каррі! Ми просто часто влаштовуємо барбекю, готуючи все, що є в сезон. Діти чудово їдять, нам дуже пощастило в цьому плані", – поділилася герцогиня.

Раніше під час програми Меган із гордістю зазначила, що її діти із задоволенням їдять навіть брюссельську капусту.

Який десерт полюбляють у родині Меган Маркл

Герцогиня також розповіла про солодощі, які їдять у їхньому будинку в Монтесіто, Каліфорнія.

Вона заохочує дітей збирати фрукти в саду їхнього будинку в Монтесіто, Каліфорнія, та долучатися до роботи на городі. За словами герцогині, вона вважає справжньою розкішшю можливість мати стільки простору й свіжих продуктів для приготування їжі.

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Водночас після вечері родина традиційно ласує пудингом. Меган наголосила, що для неї особливо важливо проводити час разом за столом, адже спільні трапези допомагають членам родини зближуватися.

Меган Маркл розкрила харчові звички родини / Фото GettyImages

Герцогиня додала, що через їжу та кулінарію висловлює турботу й любов до друзів, рідних і дітей.