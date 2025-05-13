McDonald's на колесах для Трампа: как Саудовская Аравия встретила почетного гостя
- В Саудовской Аравии возле Королевского дворца в Эр-Рияде появился мобильный McDonald's перед визитом президента США Дональда Трампа.
- Мобильный ресторан установили по инициативе саудовских чиновников для сопровождения Трампа во время его пребывания в стране.
В Саудовской Аравии перед визитом президента США Дональда Трампа возле Королевского дворца в Эр-Рияде появился мобильный McDonald's. Интересно, что он будет сопровождать американского лидера во время всего визита.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.
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Что известно о мобильном McDonald's в Эр-Рияде
Возле Королевского дворца в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде заметили мобильный ресторан McDonald's. Он там появился накануне визита Трампа.
Кадры того, как выглядит мобильный McDonald's, опубликовал в соцсети X корреспондент i24NEWS Мордехай Вагенгайм.
McDonald's на колесах в Эр-Рияде: смотрите видео
Да, это мобильный McDonald's здесь, в Эр-Рияде,
– написал он в подписи к видео.
Как сообщают журналисты, передвижной мобильный ресторан установили по инициативе саудовских чиновников – специально для роскошного приема и сопровождения американского лидера во время его пребывания в стране.