Алкоголь в пасхальной корзине: что разрешают священники и где предел

Из года в год возникает вопрос: можно ли класть в корзину алкоголь и не откажет ли священник в его освящении. Зато святые отцы говорят, что никто вынимать вино из пасхальной корзины не будет. Если человек хочет освятить именно это, то запрета нет.

24 Канал пообщался со священником храма святых Кирилла и Мефодия во Львове и руководителем пресс-службы Львовской Архиепархии УГКЦ отцом Михаилом Квасюком относительно того, что можно класть в пасхальную корзину на освящение.

Можно ли ставить в корзину алкоголь?

Как объясняет отец Михаил Костюк, даже если люди кладут в корзину нетипичные продукты для Пасхи, например вино, то священники на самом деле не отказывают их освящать. То есть церковь не будет в этом препятствовать.

Впрочем священник объясняет, что традиции освящения имеют более глубокий смысл. В частности он рассказывает, что в праздник Преображения верующие освящают фрукты как благодарность за урожай, то есть это символ завершения природного цикла и благодарности за дары земли.

Так же с Пасхой. Почему мы освящаем всю эту пищу? Для того, чтобы поблагодарить Господа, попросить его благословения,

– говорит отец Михаил.

Таким образом, каждый должен самостоятельно определить, что именно положить в корзину. И в этом важно не только обычаи, но и то, будет ли эта пища полезной и отвечать ли она реальным потребностям человека.

Какое значение имеет вино?

В комментарии для УНИАН священник Алексей Мельниченко объясняет, что вино на самом деле имеет библейское значение, а потому "Кагор" или другие сорта все же разрешаются для освящения. Зато если говорить о более крепком алкоголе, например водка, коньяк и другие, то оно категорически запрещены.

По церковным канонам, потребление алкоголя возможно только, если оно разумное и человек, который пришел в церковь, должен осознавать, что это противоречит самому содержанию праздника, добавляет священник.

Кроме того, не стоит класть в корзину такие вещи, как деньги, украшения или другие материальные вещи. Для освящения таких вещей есть отдельные молитвы. Поэтому при необходимости можно обратиться к священнику индивидуально в любой другой день.

