24 Канал пообщался со священником храма святых Кирилла и Мефодия во Львове и руководителем пресс-службы Львовской Архиепархии УГКЦ отцом Михаилом Квасюком относительно того, что можно класть в пасхальную корзину на освящение.

Можно ли ставить в корзину алкоголь?

Как объясняет отец Михаил Костюк, даже если люди кладут в корзину нетипичные продукты для Пасхи, например вино, то священники на самом деле не отказывают их освящать. То есть церковь не будет в этом препятствовать.

Впрочем священник объясняет, что традиции освящения имеют более глубокий смысл. В частности он рассказывает, что в праздник Преображения верующие освящают фрукты как благодарность за урожай, то есть это символ завершения природного цикла и благодарности за дары земли.

Так же с Пасхой. Почему мы освящаем всю эту пищу? Для того, чтобы поблагодарить Господа, попросить его благословения,

– говорит отец Михаил.

Таким образом, каждый должен самостоятельно определить, что именно положить в корзину. И в этом важно не только обычаи, но и то, будет ли эта пища полезной и отвечать ли она реальным потребностям человека.

Какое значение имеет вино?

В комментарии для УНИАН священник Алексей Мельниченко объясняет, что вино на самом деле имеет библейское значение, а потому "Кагор" или другие сорта все же разрешаются для освящения. Зато если говорить о более крепком алкоголе, например водка, коньяк и другие, то оно категорически запрещены.

По церковным канонам, потребление алкоголя возможно только, если оно разумное и человек, который пришел в церковь, должен осознавать, что это противоречит самому содержанию праздника, добавляет священник.

Кроме того, не стоит класть в корзину такие вещи, как деньги, украшения или другие материальные вещи. Для освящения таких вещей есть отдельные молитвы. Поэтому при необходимости можно обратиться к священнику индивидуально в любой другой день.

