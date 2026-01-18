Имя Николая Дилецкого часто называют рядом с выдающимися фигурами XII века. Его роль в украинской культуре сравнивают с местом Иоганна Себастьяна Баха. Дилецкий не только создавал музыку, но заложил основы для профессионального хорового искусства.

Несмотря на масштаб фигуры, Николай Дилецкий остается малоизвестным широкой общественности, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukrainian Live Org.

О нем редко вспоминают, однако он повлиял на музыкальную культуру нескольких поколений. Уже сейчас интерес к национальной истории и культурному наследию растет, поэтому фигура Дилицкого заслуживает значительно большего внимания.

Что нужно знать о Николае Дилецком?

Николай Дилецкий – ведущий украинский композитор, чем биография сохранилась лишь фрагментарно. По предположению исследователей, он родился около 1650 года в Киеве, а завершил свой путь ориентировочно в 1723 году на территории Москвы или Смоленска.

О ранних годах Дилецкого почти ничего не известно. Только установлено, что он получил образование в Виленской иезуитской академии. На протяжении своей жизни художник работал регентом и преподавателем церковного пения в тогдашней Восточной Европе – в Вильнюсе, Киеве, Смоленске, Петербурге и Москве.

В истории украинского музыкального искусства Дилецкий занимает как автор фундаментального трактата "Мусикийская грамматика", что существует в нескольких редакциях и языковых версиях, созданных в период между 1675 и 1681 годами. Автор изложил подробно основы музыкальной теории и композиции, а также описал принципы нового украинского многоголосного партесного пения, пришедшего на смену одноголосной церковной практике.

Рукописное изображение трактата Дилецкого / Фото из Википедии

Николай Дилецкий был одним из самых ярких представителей жанра партесного хорового концерта a capella. Его творчество сочетает национальные традиции и европейские музыкальные влияния. Композитор создавал произведения для масштабных хоровых коллективов и небольших камерных ансамблей.

В наследии Дилецкого – несколько Литургий, многочисленные партесные концерты. В 2012 году нашли еще 36 ранее неизвестных партесных концертов для четырехголосного хора, что существенно расширило представление о его творчестве.

Композитор заложил основы национальной школы искусства пения, которая имела большое практическое значение для развития хоровой культуры. Его идеи и методы способствовали формированию целой плеяды певцов, регетов и композиторов второй половины XII – начала XVIII века. Именно поэтому фигуру Николая Дилецкого сравнивают с ролью Баха в истории немецкой музыкальной культуры.

Чем известен Николай Лысенко?

Николай Лысенко родился 22 марта 1842 года на Полтавщине и написал более 250 музыкальных произведений и записал около 1 500 народных песен. Лысенко создал духовный гимн Украины "Боже, Великий, Единый" и 10 опер, 120 камерно-вокальных произведений и 40 хоровых.

