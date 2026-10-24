Новый тренд сведет вас с ума: в США создали необычный ноутбук для кошек

Игрушку под названием Kitty Laptop продают в США как альтернативу настоящим ноутбукам, которые так любят кошки. Она выглядит как раскрытый компьютер, но вместо электроники внутри – картон и поверхности для царапания. Конструкция также содержит игрушечную мышку с кошачьей мятой и набор из 50 наклеек, пишет 24 Канал.

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Как выглядит кошачий ноутбук?

Внешне Kitty Laptop напоминает компактный черный ноутбук. Однако клавиатура и экран здесь сделаны из материала, о который кот может точить когти. Таким образом производители предлагают пушистым питомцам собственное место для любимого занятия, чтобы те меньше интересовались техникой хозяев.

В комплект входит мягкая мышка, наполненная кошачьей мятой. Ее можно прикрепить к специальной палочке и использовать для игры с питомцем. А наклейки с кошачьими рисунками позволяют украсить игрушку по своему вкусу.

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Можно ли сложить ноутбук и сколько он стоит?

Кошачий ноутбук изготовлен из картона и материалов для царапания. Когда игра заканчивается, его можно сложить, чтобы он занимал меньше места. Производитель также отмечает, что материалы не содержат токсичных веществ и частично пригодны для переработки.

На официальном сайте Kitty Laptop указана цена 19,99 доллара вместо 24,99 доллара, хотя товар помечен как распроданный.

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Другой продавец, Arvelle, предлагает похожую игрушку за 65,99 доллара. Таким образом, стоимость зависит от продавца и конкретного предложения.

Конечно, кошачий ноутбук не заменит настоящий компьютер. Однако он может стать отдельной игровой зоной для пушистого питомца, который каждый раз приходит "помочь" именно тогда, когда хозяину нужно срочно что-то напечатать.