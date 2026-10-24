Новий тренд зведе вас з розуму: у США створили незвичайний ноутбук для котів

Іграшку під назвою Kitty Laptop продають у США як альтернативу справжнім ноутбукам, які так полюбляють коти. Вона має вигляд розкритого комп'ютера, але замість електроніки всередині – картон і поверхні для дряпання. Конструкція також містить іграшкову мишку з котячою м'ятою та набір із 50 наліпок, пише 24 Канал.

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Який вигляд має котячий ноутбук?

Зовні Kitty Laptop нагадує компактний чорний ноутбук. Однак клавіатура та екран тут зроблені з матеріалу, об який кіт може точити кігті. Таким чином виробники пропонують пухнастим власне місце для улюбленого заняття, щоб ті менше цікавилися технікою господарів.

До комплекту входить м'яка мишка, наповнена котячою м'ятою. Її можна прикріпити до спеціальної палички й використовувати для гри з улюбленцем. А наліпки з котячими малюнками дають змогу прикрасити іграшку на власний смак.

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Чи можна скласти ноутбук і скільки він коштує?

Котячий ноутбук виготовлений із картону та матеріалів для дряпання. Коли гра закінчується, його можна скласти, щоб він займав менше місця. Виробник також зазначає, що матеріали не містять токсичних речовин і частково придатні до перероблення.

На офіційному сайті Kitty Laptop вказана ціна 19,99 долара замість 24,99 долара, хоча товар позначений як розпроданий.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Інший продавець, Arvelle, пропонує схожу іграшку за 65,99 долара. Тож вартість залежить від продавця та конкретної пропозиції.

Звісно, котячий ноутбук не замінить справжній комп'ютер. Проте він може стати окремою ігровою зоною для пухнастого улюбленця, який щоразу приходить "допомогти" саме тоді, коли господареві потрібно терміново щось надрукувати.