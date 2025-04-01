Босс Snapchat дает нереальное задание новичкам в компании: для чего он это делает
- Гендиректор Snapchat Эван Шпигель дает новым сотрудникам сложное задание в первый день, чтобы развивать креативность и критическое мышление.
- Этот подход помогает преодолеть страх неудачи и способствует сплочению коллектива.
Иногда первый день на новой работе задает тон на все дальнейшее пребывание на ней. Именно поэтому гендиректор Snapchat Эван Шпигель дает новым сотрудникам своей команды дизайнеров очень сложное задание в их первый день работы.
Эван Шпигель объяснил, почему дает задание, которое почти невозможно выполнить, пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.
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Как тест от босса Snapchat сплачивает коллектив
"Мы проводим критику дизайна раз в неделю в течение нескольких часов. В первый же день вы должны что-то представить... Конечно, в свой первый день, когда у вас нет контекста для того, над чем работает компания... Как же вам придумать хорошую идею? Я имею в виду, что это почти невозможно", – сказал он.
Такой подход может показаться несправедливым и жестким. Но, как отмечает Шпигель, этот подход закладывает основу для креативности и навыков критического мышления, которые понадобятся работнику для достижения успеха в компании.
Также этот подход может помочь людям быстро преодолеть страх неудачи, поощряя их идти на больший риск, связанный с работой.
Ваш худший страх сбылся: мы сидим вместе и рассматриваем идею, которая не такая замечательная. Я имею в виду, иногда они довольно хороши, но в конечном итоге не так хороши. И я думаю, что это открывает двери для творчества. Вы уже потерпели неудачу,
– отметил Эван.
По словам Шпигеля, этот трюк помогает людям обрести уверенность и психологическую устойчивость, а также является своеобразной формой сплочения коллектива.
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