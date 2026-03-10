В Киеве открыли новое эпатажное заведение: почему люди часами стояли в очереди и что возмутило сеть
- Новое заведение Namelaka в Киеве вызвало фурор, со значительными очередями посетителей, желающих попасть внутрь.
- Дизайн заведения вызвал дискуссии, поскольку его современный стиль контрастирует с историческим зданием, что вызвало волну критики и обсуждений в сети.
В Киеве несколько дней назад открылось новое заведение Namelaka. Оно сразу стало одной из самых обсуждаемых тем в сети. У входа появились длинные очереди, а пользователи активно дискутируют о самом заведении, его дизайне и ажиотаже вокруг него. Пока одни готовы ждать часами, другие не понимают такого увлечения.
Несколько дней назад в Киеве по адресу Большая Васильковская, 51 открылось заведение Namelaka, и это событие буквально произвело фурор. Уже с первых дней у входа начали собираться огромные очереди: люди готовы ждать часами, чтобы попасть внутрь. В соцсетях активно распространяют фото и видео с толпами посетителей, которые стоят под заведением.
Как киевляне отреагировали на открытие заведения Namelaka?
Кажется, киевляне разделились на две категории: одни сознательно готовы провести полдня в очереди ради возможности посидеть в новом эстетическом пространстве, попробовать десерты и сделать эффектные фото для инстаграма.
Как выглядит заведение / инстаграм namelaka.kyiv
Другие же откровенно не понимают такого ажиотажа и не готовы тратить столько времени ради красивого интерьера или популярной локации для соцсетей. Вот, например, дискуссия под постом agnnaeva.
Те, кто не понимают, зачем стоять полдня в очереди ради атмосферы, сервиса и хороших фото, нередко вступают в небольшие споры с теми, кто готов ждать. Для одних это вполне нормальная практика – потратить несколько часов ради возможности попасть в популярное заведение, попробовать блюда и почувствовать атмосферу. Другие же убеждены, что ни один десерт или интерьер не стоят такого долгого ожидания.
Немало обсуждений вызвал и дизайн заведения. Дело в том, что новый интерьер и оформление вывески разместили в старом здании, и выглядит это довольно контрастно. Некоторые считают, что такой стиль слишком выделяется и плохо вписывается во внешний вид исторического здания.
Именно поэтому в сети появилась волна критики. Часть пользователей отмечает, что проблему можно было бы решить правильной стилизацией фасада, чтобы новое заведение гармонично сочеталось с архитектурой здания. Например, под постом mihaylovskaya_bakery пользователи начали активно делиться примерами того, как другие заведения органично вписывают современный дизайн в старые здания.
Конечно, не обошлось и без мемов мемов. В сети с любой громкой новости быстро появляются подборки шуток и смешных картинок – и эта ситуация не стала исключением. Поэтому наряду с немалой волной хейта по заведению в интернете начали активно распространяться и остроумные шутки.
