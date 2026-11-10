Ленинопад во Львове начался еще до 1991 года: где стоял памятник и когда его снесли

Памятник простоял в центре города 38 лет, а на его снос собрались десятки тысяч человек. Где именно стоял памятник и как проходил его демонтаж – рассказывает 24 Канал.

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Где во Львове стоял памятник Ленину

Памятник Владимиру Ленину располагался на площади перед Львовским национальным академическим театром оперы и балета имени Соломии Крушельницкой. Он представлял собой камерную полуфигуру на высоком гранитном постаменте, символизировавшем трибуну.

14 сентября 1990 года на внеочередной сессии Львовского городского совета депутаты приняли решение о демонтаже монумента. За это проголосовали 118 народных избранников.

Как проходил демонтаж памятника Ленину во Львове: смотрите видео

В постановлении речь шла о демонтаже памятника, необходимости обеспечить его сохранность и поручении горисполкома решить дальнейшую судьбу монумента, согласовав этот вопрос с Советом министров УССР.

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Сам демонтаж происходил вечером. По преданию, на центральной площади города собралось около 50 тысяч человек, которые наблюдали за этим событием.

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Кстати, первым городом в Украине, где демонтировали памятник Ленину, стал Червоноград (ныне Шептицкий). Это произошло 1 августа 1990 года.

Что стало с памятником после демонтажа

После сноса бронзовую фигуру Ленина расплавили. Полученный металл впоследствии использовали для возведения во Львове памятника жертвам коммунистических преступлений.

Во время демонтажа также выяснилось, что монумент стоял на надгробных плитах с еврейского кладбища и плитах с захоронений солдат Украинской Галицкой армии и Украинских сечевых стрельцов.

Как выглядел памятник Ленину во Львове / Фото издания "Фотографии старого Львова"

Гранитные плиты с постамента перевезли во двор Львовской академии искусств. В течение следующих месяцев львовяне откалывали от них кусочки на сувениры.