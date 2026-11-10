Ленінопад у Львові почався ще до 1991 року: де стояв пам'ятник і коли його знесли

Монумент простояв у центрі міста 38 років, а його знесення зібрало десятки тисяч людей. Де саме стояв пам'ятник і як відбувався його демонтаж – розповідає 24 Канал.

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Де у Львові стояв пам'ятник Леніну

Пам'ятник Володимиру Леніну розташовувався на площі перед Львівським національним академічним театром опери та балету імені Соломії Крушельницької. Він мав вигляд камерної напівфігури на високому гранітному постаменті, який символізував трибуну.

14 вересня 1990 року на позачерговій сесії Львівської міської ради депутати ухвалили рішення про демонтаж монумента. За це проголосували 118 народних обранців.

Як відбувався демонтаж пам'ятника Леніну у Львові: дивіться відео

В ухвалі йшлося про демонтаж пам'ятника, необхідність забезпечити його збереження та доручення міськвиконкому вирішити подальшу долю монумента, узгодивши це питання з Радою міністрів УРСР.

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Сам демонтаж відбувався ввечері. За переказами, на центральній площі міста зібралося близько 50 тисяч людей, які спостерігали за цією подією.

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До слова, першим містом в Україні, де демонтували пам'ятник Леніну, став Червоноград (нині Шептицький). Це відбулося 1 серпня 1990 року.

Що сталося з пам'ятником після демонтажу

Після знесення бронзову фігуру Леніна розплавили. Отриманий метал згодом використали для спорудження у Львові пам'ятника жертвам комуністичних злочинів.

Під час демонтажу також виявили, що монумент стояв на надгробних плитах із єврейського кладовища та плитах із поховань вояків Української Галицької армії й Українських січових стрільців.

Як виглядав пам'ятник Леніну у Львові / Фото видання "Фотографії старого Львова"

Гранітні плити з постаменту перевезли на подвір'я Львівської академії мистецтв. Упродовж наступних місяців львів'яни відбивали від них шматочки на сувеніри.