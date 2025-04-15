Когда не пекут куличи, а когда убирают: Клопотенко рассказал о пасхальных традициях

Совсем скоро в Украине будут отмечать Пасху – один из самых больших религиозных праздников. В частности, существует много традиций, связанных с этим днем.

Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал о неизвестных традициях на Пасху. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его ТикТок.

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Что это за традиции

Клопотенко рассказал, что, например, кулич нельзя выпекать в пятницу, потому что это – самый строгий день поста. Их нужно выпекать в четверг или субботу.

Девушки умывались водой, в которую клали освященное яйцо, чтобы быть красивой как писанка.

Зачем это было непонятно, ведь украинские девушки – божественно красивые,

– добавил он.

Также он поделился, что в четверг перед Пасхой нужно было собрать весь хлам и выбросить его. Также было важно очистить мысли.



В Украине очень много традиций, связанных с Пасхой / Фото Pexels

На Полтавщине существует пасхальный обычай украшать дома деревянными птицами, которые символизируют весну, жизни и связь с предками.