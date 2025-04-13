Писанка не для еды, а пасха – не с глазурью: самые распространенные пасхальные ошибки украинцев

С приближением Пасхи украинцы все чаще обращаются к народным традициям. В то же время многие обычаи, названия и атрибуты праздника часто путают или смешивают с другими культурами.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение пользователя @tryzub_empire в Instagram.

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Пасха – не всегда с глазурью

Украинская традиционная пасха обычно украшалась исключительно тестом. В то же время белую белковую глазурь начали массово наносить относительно недавно – эта традиция пришла из России и Польши.

Традиционный украинский кулич не украшается глазурью / Фото Shutterstock

Разница между крашанкой и писанкой

Крашанка – это вареное яйцо, окрашенное в один цвет, которое ели на Пасху. Писанка же – это сырое яйцо, расписанное узорами с помощью воска и красителей. Ее не ели, а хранили или дарили близким.

Между писанкой и крашанкой есть существенное различие / Фото Shutterstock

Пасха и пасха – не одно и то же

Пасха – это еврейский праздник "Песах" в честь выхода из Египта. Именно накануне этого праздника состоялось распятие Иисуса.

В то же время Пасха – это украинское название праздника Воскресения Христова. По одной из версий, это калька употребленной в греческом Евангелии фразы "великий день", по другой – упоминание почитаемого многими народами весеннего равноденствия, когда день начинает увеличиваться.

А вот "пасха" – это уже кулинарный термин, происходящий от названия праздника. В Украине этот хлеб также называли бабкой, калачом или даже творожной паской. Сегодня пасхой считаются любая пасхальная выпечка.

Не стоит путать Пасху и кулич / Фото Shutterstock

Бабка – не совсем то же, что пасха что кулич

Бабка – это другая форма пасхальной выпечки. Ее делали с большим количеством яиц, специй, кое-где – с отверстием посередине. Иногда бабку готовили даже из сыра.

Бабка / Фото Unsplash

К слову, ранее мы писали о главных традициях празднования Пасхи в Украине. В частности уборка в Чистый четверг, молитвы в Страстную пятницу, освящение корзин в Великую субботу и праздничные обеды на Воскресение Христово.