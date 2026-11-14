Любил Полину, а стихотворение посвятил Инне: какая любовная драма стоит за "О панно Инна" Павла Тычины

Именно она связана с появлением одного из самых известных стихотворений Тычины – "О панно Инно". Однако за строками о нежных чувствах и зимнем одиночестве скрывается история любовного треугольника, пишет издание "Украинки".

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Что известно о любовном треугольнике Тычины

Познакомил Павла Тычину с сестрами, дочерьми поэта и педагога Ивана Коновала (Вороньковского), Виктор Коновал. В то время 22-летний поэт впервые по-настоящему влюбился в Полину.

Девушка была красива, прекрасно пела и серьезно занималась музыкой. Она пробудила в сердце Тычины чрезвычайно сильные чувства, которыми впоследствии были проникнуты его лирические стихи 1913–1917 годов.

Павел Тычина / Архивная фотография

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Павлу казалось, что он встретил человека, наиболее близкого ему по духу. Однако реальная Полина существенно отличалась от романтического образа, который создал в своем воображении поэт.

Девушка стеснялась Тычины и даже публично подшучивала над ним. В то же время он продолжал видеть в ней свой собственный романтический образ девушки, "которая пошла к свету, к науке" и боролась за возрождение своего народа.

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Впоследствии выяснилось, что эти представления не соответствовали действительности. В 1917 году Полина вышла замуж за человека, враждебного украинской культуре, отказавшись от прежних мечтаний и идеалов. Для Тычины это стало настоящей трагедией.

Полина Коновал / Архивная фотография

Поэт пытался забыть возлюбленную и убеждал себя, что ему это удалось. Однако даже после разочарования он принес семье Коновалей один из первых экземпляров своего сборника "Солнечные кларнеты".

Впоследствии он посвятил Полине цикл "Панихидные песни", в котором выразил переживания, связанные с неразделенной любовью.

В то же время в этой истории была еще одна участница – младшая сестра Полины, Инна, которую Тычина называл Нюсей. Именно она любила поэта, хотя его чувства были обращены к ее сестре.

Именно Инне Тычина посвятил стихотворение "О панно Инна", в котором упомянул и о чувствах к ее сестре:

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"О панно Инна, панно Инна!

Я – один. Окно. Снега…

Вашу сестру я так любил –по-детски, беззаветно…"

Эта история нашла отражение и в искусстве. Художник Михаил Жук, который был учителем Тычины и хорошо знал о его чувствах, создал картину "Черное и белое" в стиле модерн.

"Черное и белое" / Картина Михаила Жука

В центре композиции изображены два ангела: черный с флейтой, внешность которого напоминает Павла Тычину, и белый, в котором можно узнать Полину Коновал.

Как Артем Пивоваров придал новое звучание стихотворению Тычины

Современное звучание стихотворение Павла Тычины обрело благодаря украинскому певцу Артему Пивоварову, который переосмыслил поэзию в рамках авторского проекта "Твои стихи, мои ноты".

В марте 2024 года он вместе с группой The Вуса представил музыкальную композицию "О, панно!", созданную на основе знаменитого произведения украинского поэта.

The Вуса – "О, Панно": смотрите видео

Интересно, что к записи также присоединились блогер Алексей Дурнев и участники юмористического проекта "Львы на джипе".

Артисты отошли от привычного лирического звучания поэзии и придали ей ритмичный, зажигательный настрой с элементами ретроэстетики.