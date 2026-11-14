Кохав Поліну, а присвятив вірш Інні: яка любовна драма стоїть за "О панно Інно" Павла Тичини

Саме вона пов'язана з появою одного з найвідоміших віршів Тичини – "О панно Інно". Проте за рядками про ніжні почуття та зимову самотність ховається історія любовного трикутника, пише видання "Українки".

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Що відомо про любовний трикутник Тичини

Познайомив Павла Тичину із сестрами, доньками поета й педагога Івана Коновала (Вороньківського), Віктор Коновал. На той час 22-річний поет уперше по-справжньому закохався в Поліну.

Дівчина була вродливою, чудово співала та серйозно займалася музикою. Вона викликала в серці Тичини надзвичайно сильні почуття, якими згодом були осяяні його ліричні поезії 1913 – 1917 років.

Павло Тичина / Архівне фото

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Павлові здавалося, що він зустрів найближчу за духом людину. Однак реальна Поліна суттєво відрізнялася від романтичного образу, який створив у своїй уяві поет.

Дівчина соромилася Тичини й навіть прилюдно кепкувала з нього. Водночас він продовжував бачити в ній власний романтичний образ дівчини, "що пішла до світла, до науки" та боролася за відродження свого народу.

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Згодом виявилося, що ці уявлення не відповідали дійсності. У 1917 році Поліна вийшла заміж за людину, ворожу українській культурі, відмовившись від колишніх мрій та ідеалів. Для Тичини це стало справжньою трагедією.

Поліна Коновал / Архівне фото

Поет намагався забути кохану й переконував себе, що йому це вдалося. Проте навіть після розчарування він приніс родині Коновалів один із перших примірників своєї збірки "Сонячні кларнети".

Згодом він присвятив Поліні цикл "Панахидні співи", у якому передав переживання через нерозділене кохання.

Водночас у цій історії була ще одна учасниця – молодша сестра Поліни, Інна, яку Тичина називав Нюсею. Саме вона кохала поета, хоча його почуття були спрямовані до її сестри.

Саме Інні Тичина присвятив вірш "О панно Інно", у якому згадав і про почуття до її сестри:

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"О панно Інно, панно Інно!

Я – сам. Вікно. Сніги…

Сестру я Вашу так любив –дитинно, злотоцінно…"

Ця історія отримала відображення і в мистецтві. Художник Михайло Жук, який був учителем Тичини та добре знав про його почуття, створив картину "Чорне і біле" у стилі модерн.

"Чорне і біле" / Картина Михайла Жука

У центрі композиції зображені два янголи: чорний із сопілкою, зовнішність якого нагадує Павла Тичину, та білий, у якому можна впізнати Поліну Коновал.

Як Артем Пивоваров дав нове звучання віршу Тичини

Сучасного звучання вірш Павла Тичини набув завдяки українському співаку Артему Пивоварову, який переосмислив поезію в межах авторського проєкту "Твої вірші, мої ноти".

У березні 2024 року він разом із гуртом The Вуса представив музичну композицію "О, панно!", створену на основі знаменитого твору українського поета.

The Вуса – "О, Панно": дивіться відео

Цікаво, що до запису також долучилися блогер Олексій Дурнєв та учасники гумористичного проєкту "Леви на джипі".

Артисти відійшли від звичного ліричного звучання поезії та надали їй ритмічного, запального настрою з елементами ретроестетики.