Disney не верили в Джонни Деппа: кто мог сыграть Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря"
- Роль капитана Джека Воробья изначально писалась не для Джонни Деппа.
- Джонни Депп поразил Disney своим нестандартным подходом к роли, что в конце концов привело к его утверждению на роль после положительных тестовых показов.
Джек Воробей мог быть совсем не таким, каким мы его знаем. Роль культового пирата писалась под другого актера.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @secretmovies88 в YouTube.
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Как Джонни Депп получил роль Джека Воробья?
Роль капитана Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря" сначала мог исполнить совсем другой актер. Сначала сценарист Стюарт Битти писал персонажа специально для актера Хью Джекмана. Битти даже назвал героя Джеком в честь звезды и заложил в него "австралийскую харизму".
Впрочем, Disney не поддержала идею, поскольку на тот момент Джекман еще не был достаточно известен в США. Студия начала искать звезду первого эшелона. Предложения получали Роберт Де Ниро, который отказался, считая, что фильм о пиратах потерпит фиаско. Джим Керри был занят на съемках "Брюса Всемогущего", а Майкл Китон просто не заинтересовался ролью.
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Спасителем стал Джонни Депп, который на пробах поразил всех своим нестандартным подходом. Он сыграл Воробья как пьяного и сумасшедшего пирата-рокера в духе Кита Ричардса. Сначала боссы студии были шокированы и хотели отказаться от актера, опасаясь, что он разрушит тон фильма.
Однако после первых тестовых показов, где зрители с восторгом реагировали именно на Деппа, Disney передумала и сделала ставку именно на него.