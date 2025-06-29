Например, Елизавета I имела специфический макияж. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bored panda.

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Как красилась Елизавета I

Королева Великобритании бессознательно (или наоборот) запустила целую моду на обильный белый макияж, который в ее времена носили все женщины, которые хотели выглядеть привлекательно. Он должен был символизировать молодость, элегантность и плодородие. Считалось, что белая кожа – символ социального статуса.

Сама же она прибегала к этому макияжу не просто так. Королева решила использовать густую смесь свинцовых белил и уксуса, известную как "венецианская церуза", из-за того, что у нее на лице были шрамы. Они возникли из-за того, что Елизавета І переболела оспой.

Что такое "венецианская церуза" Это исторический термин, которым называют средство для отбеливания кожи.

Такой подход к косметике был по-настоящему опасным. Свинец угрожает здоровью при длительном использовании, однако это не помешало тому, что макияж Елизаветы І стал популярным.



Елизавета I ввела моду на белый макияж / Фото Википедия

Среди симптомов, которые переживали тогдашние красавицы, выпадение волос, паралич, преждевременное старение и слепота. Ранее как косметическое средство также употребляли даже мышьяк, который на самом деле является сильным ядом.

К слову, бывшая королева Дании Маргрете создала иллюстрации для "Властелина колец", которые поразили Дж. Толкина и были изданы под псевдонимом в датском издании 1977 года. Маргрете также отличилась как дизайнер костюмов для Королевского датского балета и работала сценографом Театра пантомимы в Копенгагене.