Наприклад, Єлизавета І мала специфічний макіяж. Про це пише 24 Канал із посиланням на Bored panda.

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Як фарбувалась Єлизавета І

Королева Великої Британії несвідомо (чи навпаки) запустила цілу моду на рясний білий макіяж, який в її часи носили всі жінки, які хотіли виглядати привабливо. Він мав символізувати молодість, елегантність та родючість. Вважалось, що біла шкіра – символ соціального статусу.

Сама ж вона вдавалась до цього макіяжу не просто так. Королева вирішила використовувати густу суміш свинцевих білил та оцту, відому як "венеціанська церуза", через те, що у неї на обличчі були шрами. Вони виникли через те, що Єлизавета І перехворіла на віспу.

Що таке "венеціанська церуза" Це історичний термін, яким називають засіб для вибілювання шкіри.

Такий підхід до косметики був по-справжньому небезпечним. Свинець загрожує здоров'ю при тривалому використанні, проте це не завадило тому, що макіяж Єлизавети І став популярним.



Єлизавета І ввела моду на білий макіяж / Фото Вікіпедія

Серед симптомів, які переживали тодішні красуні, випадіння волосся, параліч, передчасне старіння та сліпота. Раніше як косметичний засіб також вживали навіть миш'як, який насправді є сильною отрутою.

До слова, колишня королева Данії Маргрете створила ілюстрації для "Володаря перснів", які вразили Дж. Толкіна і були видані під псевдонімом у данському виданні 1977 року. Маргрете також відзначилась як дизайнерка костюмів для Королівського данського балету та працювала сценографом Театру пантоміми в Копенгагені.