Почему Чернигов так называется: ответ вас удивит

Чернигов остается загадкой для многих историков, потому что даже спустя более чем тысячу лет, они не пришли к общему мнению относительно происхождения одного из древнейших городов Украины.

Чернигов – один из старейших городов Украины, история которого достигает глубины X века, пишет 24 Канал со ссылкой на Telegraf. Однако до сих пор его название не имеет однозначного объяснения.

В Чернигове проживает около 310 тысяч жителей. Он расположен на правом берегу Десны, в 140 километрах от столицы. В городе сохранилась почти четверть всех архитектурных памятников домонгольского периода. Город украшает Спасо-Преображенский собор, Борисоглебский храм, Елецкий монастырь.

Откуда происходит название Чернигова?

Существует несколько вариантов происхождения названия города. Самый распространенный связывает название с особым именем. Говорят, что Чернигов мог получить свое название от имени основателя или племенного вождя Чернига или Чернеги.

Другая теория связывает название города с черными клобуками – кочевыми воинами, которые в XI – XII веке находились на службе Киевской Руси и охраняли ее южные границы. Именно след их присутствия мог запечатлеться в названии города.

А вот третье название имеет естественную версию. В древности окружающие земли были покрыты густыми лесами, которые на расстоянии выглядели очень темными, почти черными. Именно лесной пейзаж мог дать название этому поселению. Однако такая версия для многих ученых больше смектическая.



Чернигов вечерний / Фото из Википедии

Какая легенда связана с названием города?

Происхождение названия города связано с народной легендой. В X веке этими землями правил князь Черный. Его дочь носила имя Черная. Когда враги пытались захватить город, то взяли княжну в плен, а она не хотела повиноваться и погибла, бросившись с городской башни.



Живописный Чернигов / Фото с Там Тур

По легенде, именно в ее честь город получил свое название. Впрочем, историки говорят, что первое упоминание о Чернигове датируется 907 годом, а это значительно быстрее тех событий, что описаны в легенде. Поэтому эту легенду считают лишь фольклорным объяснением.

Чернигов – невероятный город, который стоит увидеть каждому. В музеях хранятся уникальные археологические находки и иконы. Путешественников привлекают природные ландшафты города и удобное расположение.

Почему Житомир так назвали?

Ученые имеют несколько версий происхождения названия города Житомир. По местной легенде, город основали примерно в 884 году. Согласно этой версии, его назвали в честь русского дружинника киевских князей Аскольда и Дира – Житомира.

По легенде, он якобы отказался служить Олегу, спрятался в лесах и поселился на высокой скале при слиянии рек Каменки и Тетерева. Также ученые предполагают, что будущий Житомир возник как центр племени житчей. Тогда поселение называлось – Мир житчей. Их же название возникло от основного занятия – земледелия.

